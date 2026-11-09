Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τη συσπείρωση που έχει προκαλέσει στον κόσμο του Παναθηναϊκού η ομάδα του Νίστρουπ και τον φόβο στους αντιπάλους.

Μία νίκη με τον τρόπο που ήρθε στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον αξιόμαχο Ηρακλή, μπορεί να κάνει περισσότερο καλό στον Παναθηναϊκό από μία άνετη επικράτηση. Από ένα 0-2 στο ρελαντί.

Όταν δεν παίζεις καλά, βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και το γυρίζεις με γρήγορη ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κι ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις, μπορεί τα οφέλη να είναι πολλά περισσότερα. Φυσικά το πρώτο και μεγαλύτερο όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι οι τρεις βαθμοί.

Στον αγώνα με τον Ηρακλή, ωστόσο, όλος ο Παναθηναϊκός οργανισμός έστειλε μηνύματα. Αρχικά, ο κόσμος πήγε στη Θεσσαλονίκη, παρά την απαγόρευση από την αστυνομία, διότι πιστεύει στην κατάκτηση της κορυφής. Αν δεν πίστευε δεν θα υπήρχε αυτή η μαζική παρουσία σε συνθήκες απαγόρευσης. Στο τέλος πανηγύρισαν και οι οπαδοί με την ψυχή τους μία ακόμα νίκη.

Οι παίκτες του Νίστρουπ σε μία από τις κακές τους βραδιές νίκησαν και μάλιστα με ανατροπή. Μετά το 1-1 πάλευαν με ορθόδοξο ή αναορθόδοξο τρόπο για το 1-2. Αλλά πάλευαν. Το πίστευαν. Και όταν το πιστεύεις στο χορτάρι και στον πάγκο, αυτό μεταδίδεται και στην εξέδρα και σε όλους τους οπαδούς σου. Μεταδίδεται και στον αντίπαλο.

Αυτό είναι ένα ακόμα όφελος της νίκης στο Καυτανζόγλειο. Ο κόσμος έχει δείξει ότι φέτος το πιστεύει και φάνηκε και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ κοντά στους 40.000 φίλους του (32.969 ήταν τα εισιτήρια που ανακοινώθηκαν). Αλλά πλέον το πιστεύουν και οι αντίπαλοί του. Οι ανταγωνιστές του και η μικρότερης δυναμικής ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός σε δέκα ματς εντός συνόρων έχει μία ήττα στο ντέρμπι κι αν επικρατήσει εντός με ΟΦΗ, Άρη κι εκτός με Ατρόμητο, θα έχει κάνει τον καλύτερο πρώτο γύρο, με 14 ομάδες στη Super League, έπειτα από το εντυπωσιακό 12-1-0 της σεζόν 2022-23 με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Τότε, που η μοναδική ισοπαλία ήταν το 1-1 στο Φάληρο με τον αιώνιο.

Είναι σημαντικό στον πρωταθλητισμό οι αντίπαλοι να σε υπολογίζουν, να ανησυχούν, να σε φοβούνται. Γιατί αυτό διακρίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί ένας παίκτης, ένας προπονητής στη μάχη στο χορτάρι, ν' αντιληφθεί αν ο αντίπαλος έχει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση ή φόβο. Με νίκες, όπως αυτή επί του Ηρακλή ή με την υπολογίσιμη Καλαμάτα στη Νεάπολη κι αναφερόμαστε σε αυτά τα ματς, όπου το τριφύλλι δεν έθελξε, δίνεις στον άλλο να καταλάβει ότι εσύ ορίζεις τους κανόνες κι ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δική σου απόδοση κι επιθυμία.

Μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά ο μεγάλος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός, αυτό το είχε καταφέρει. Να θεωρούν πολλές ομάδες ότι ένα ματς εναντίον του είναι... χαμένο. Και δεν αναφερόμαστε σε διαιτησίες για να μην πάει αλλού η συζήτηση. Όταν μία ομάδα πιστεύει σε αποτέλεσμα εναντίον του μεγάλου, θα παλέψει να το πάρει. Όταν δεν το πιστεύει, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώσει τιμωρημένους να εκτίσουν απέναντί σου. Κι ο Παναθηναϊκός βαδίζει αυτόν τον δρόμο. Είναι κομμάτι της στρατηγικής για να φτάσεις στην κορυφή.

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια μέχρι τη διακοπή στο πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι όλα στο εξής. Ο Παναθηναϊκός στο 1/3 της σεζόν, από τα 32 παιχνίδια που θα δώσει (26 κανονική διάρκεια κι 6 στα playoffs), μετράει 9 νίκες και 1 ήττα. Δεν έχει πετάξει βαθμούς... εκτός προγράμματος.

Μέχρι τη διακοπή για τα Χριστούγεννα, έχει να παίξει εντός με τον δυνατό ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη, τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που πάντα εκτός είναι ένα ζόρι για τους πράσινους και καίγεται για βαθμούς, ώστε να ξεφύγει από τις χαμηλές θέσεις και τον Άρη, ο οποίος πρόσφατα στο Κύπελλο (και οι δύο με αρκετούς αναπληρωματικούς) τον ζόρισε πολύ. Ο δεύτερος γύρος ξεκινάει με ντέρμπι στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και τελευταίο ματς με τη διακοπή είναι ο Ηρακλής, που παλεύει όλα τα ματς.

Σ' αυτό το διάστημα προσθέστε ένα ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι κρίσιμο, διότι μία ήττα μπορεί να αφήσει τον Παναθηναϊκό εκτός τετράδας, κάτι που σημαίνει ένα επιπλέον παιχνίδι στα playoffs, έστω κι εντός έδρας με αντίπαλο ομάδα της Super League. Και τρία παιχνίδια στην Ευρώπη. Τα δύο με ταξίδια σε Δανία (Νόρντζελαντ), Γερμανία (Φράιμπουργκ) και το ένα στο ΟΑΚΑ με την ισχυρή Μπράιτον.

Εννέα παιχνίδια, τα τρία για την Ευρώπη, τα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ακόμα τέσσερα για το πρωτάθλημα που δεν τα λες περιπάτους, πριν παραταχθείς στο χορτάρι. Γι' αυτό υποστηρίζουμε συνέχεια ότι θα είναι σημαντικό στη μάχη για την τελική ευθεία ν' αποφύγει ακόμα περισσότερα ματς ο Παναθηναϊκός. Να τερματίσει στην οκτάδα στο Conference και να γλιτώσει δύο αγώνες τον Φλεβάρη στα playoffs. Να μπει στην τετράδα στο Κύπελλο. Τρία ακόμα ματς μεσοβδόμαδα (εκτός αυτά που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια στο Κύπελλο, ακόμα 1 έως 3 πριν τον τελικό) σε κρατάνε σε εγρήγορση, αλλά προκαλούν καταπόνηση κι ενδεχομένως τραυματισμούς.

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πίστη σ' αυτό που κάνει, συσπειρώνει τον κόσμο του κι όπως σημειώσαμε κάνει τους ανταγωνιστές του ν' ανησυχούν όλο και περισσότερο και τους μικρότερους αντιπάλους να τον φοβούνται.