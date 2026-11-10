Το πρόγραμμα με τα συνεχόμενα ντέρμπι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για τον Άρη και ο χρόνος που έχει για να διορθώσει και να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα.

Η νέα διακοπή βρίσκει τον Άρη σε καλύτερη αγωνιστική και βαθμολογική κατάσταση, όμως το σημαντικότερο δεν είναι τόσο τι αφήνει πίσω του όσο αυτό που τον περιμένει αμέσως μετά.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί ανεβάζει απότομα τον βαθμό δυσκολίας. Πρώτα έρχεται η έξοδος στην Τρίπολη (23/11) και στη συνέχεια, από την 12η μέχρι την 16η αγωνιστική, ακολουθεί μία σειρά απαιτητικών αγώνων απέναντι σε Ολυμπιακό (εντός), Παναθηναϊκό, ΑΕΚ (εντός), ΠΑΟΚ (εντός) και Ηρακλή. Ένα κομμάτι της σεζόν που θα δοκιμάσει πολύ περισσότερο τη συνέπεια, την προσωπικότητα, τις αντοχές και κυρίως την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου.

Γι' αυτό και οι ημέρες της διακοπής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ο Άρης έχει πλέον μία σαφέστερη εικόνα για το τι έχει βελτιώσει και τι εξακολουθεί να χρειάζεται δουλειά. Το επιθετικό κομμάτι έχει κάνει βήματα μπροστά, με περισσότερα γκολ, μεγαλύτερη παραγωγή και σαφώς καλύτερη αποτελεσματικότητα. Το βασικό ζητούμενο, όμως, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Η ανασταλτική λειτουργία εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά, τόσο στη συνοχή της ομάδας όσο και στη διαχείριση των μεταβάσεων και των στιγμών κατά τις οποίες ο αντίπαλος περνά την πρώτη πίεση. Ακόμη και στο 3-0 επί του Παναιτωλικού, το πρώτο ημίχρονο έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο Άρης προηγήθηκε, είχε τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα, αλλά κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι (στο πρώτο ημίχρονο) έβγαιναν με προϋποθέσεις δημιουργούνταν ανισορροπία.

Ο ίδιος ο Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά το παιχνίδι ότι η έμφαση που δόθηκε στην επιθετική βελτίωση άφησε κενά ανασταλτικά. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο καλείται πλέον να δουλέψει περισσότερο.

Η πρώτη διακοπή βρήκε τον Άρη σε πολύ διαφορετικό σημείο. Η ομάδα είχε προηγουμένως γνωρίσει βαριές ήττες, είχε φέρει ισοπαλία με τον Ηρακλή στην έδρα του και αρκετοί από τους παίκτες που είχαν αποκτηθεί προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου δεν βρίσκονταν ακόμη στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Εκείνο το διάστημα χρησιμοποιήθηκε για δουλειά, προσαρμογή και καλύτερη ένταξη των νέων προσώπων. Το αποτέλεσμα και η συνέπεια που έδειξε συνολικά η ομάδα φάνηκε στο γήπεδο. Στον επόμενο κύκλο αγώνων ο Άρης πέτυχε τέσσερις νίκες στο Πρωτάθλημα, με μοναδική αρνητική παρένθεση το 3-0 στη Λιβαδειά, ενώ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο πραγματοποίησε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εμφανίσεις του, παρά την ήττα.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, η αφετηρία είναι διαφορετική. Ο Άρης μπαίνει στη διακοπή με καλύτερη ψυχολογία, περισσότερους βαθμούς και πιο καθαρή αγωνιστική ταυτότητα. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι το επόμενο κομμάτι της σεζόν θα απαιτήσει περισσότερα. Η επίθεση πρέπει να διατηρήσει την παραγωγικότητά της, η άμυνα πρέπει να γίνει πιο σταθερή και συνολικά η ομάδα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία, γιατί στα συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν τα λάθη θα κοστίζουν περισσότερο.

