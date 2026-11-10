Μοναστηρλής: Ο μικρός που μεγάλωσε απότομα στα δύσκολα και το συμβόλαιο

Ο 22χρονος τερματοφύλακας κερδίζει την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λίσι, ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει και μετά το 2027, ενώ η εμφάνισή του απέναντι στον Ολυμπιακό επιβεβαίωσε την αγωνιστική του άνοδο.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Με τέσσερις αποκρούσεις, ανάμεσά τους και την εντυπωσιακή επέμβαση στο 85ο λεπτό, ο 22χρονος τερματοφύλακας είχε καθοριστική συμβολή στο 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, προσθέτοντας ακόμη μία πειστική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Η παρουσία του στο Φάληρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το ζήτημα της παραμονής του. Το συμβόλαιο του Μοναστηρλή ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» έχουν ήδη μεταφέρει στον νεαρό γκολκίπερ την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Από την ανάγκη στην καθιέρωση

Ο Μοναστηρλής βρέθηκε στο προσκήνιο εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν στη θέση του τερματοφύλακα. Η αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή και η απουσία του Γίρι Παβλένκα, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην ωμοπλάτη, του άνοιξαν την πόρτα της ενδεκάδας.

Πήρε χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Καλαμάτα, ξεκίνησε βασικός στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, δοκιμάστηκε στο Κύπελλο απέναντι στην ΑΕΚ και στο Καραϊσκάκη πραγματοποίησε την πιο ουσιαστική εμφάνισή του.

Απέναντι στον Ολυμπιακό χρειάστηκε να επέμβει τέσσερις φορές, με την απόκρουση στο 85ο λεπτό να ξεχωρίζει. Οι σωστές τοποθετήσεις, η ψυχραιμία και οι αντιδράσεις του στις δύσκολες στιγμές έδωσαν ασφάλεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος, πάντως, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το ντέρμπι.

«Αυτή είναι η δουλειά μου, να βοηθάω την ομάδα. Ξέρω ότι βοήθησα σήμερα. Σίγουρα, είμαστε ένα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις. Μέρα με τη μέρα βελτιωνόμαστε, στη διακοπή θα δουλέψουμε και θα επανέλθουμε καλύτεροι».

Δεκατρία χρόνια στον ΠΑΟΚ και ένα συμβόλαιο που λήγει

Η σχέση του Μοναστηρλή με τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε το 2013, όταν σε ηλικία εννέα ετών άφησε τον ΠΑΟΝΕ για τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες. Ακολούθησε ολόκληρη τη διαδρομή των τμημάτων υποδομής, κατέκτησε πρωταθλήματα με την Κ15, την Κ17 και την Κ19 και συνέχισε στον ΠΑΟΚ Β΄.

Το 2020 είχε αποκρούσει καθοριστικό πέναλτι στον τελικό της Κ17 απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο, ανήμερα των Θεοφανείων, επανέλαβε κάτι ανάλογο απέναντι στον Ατρόμητο, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, παραμένει μέλος της Εθνικής Ελπίδων, η οποία έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με την Ισλανδία για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21.

Για τον ΠΑΟΚ, η περίπτωση του Μοναστηρλή έχει πλέον διπλό ενδιαφέρον. Από τη μία βρίσκεται η αγωνιστική του εξέλιξη και η εμπιστοσύνη που κερδίζει από τον Αλέσιο Λίσι. Από την άλλη, η ανάγκη να εξασφαλιστεί η παραμονή ενός ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες και έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας.

Και ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να προχωρήσει εγκαίρως τις συζητήσεις για το νέο του συμβόλαιο.