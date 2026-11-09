Ο Αρμάντο Γκονζάλες των 6 γκολ στον Ολυμπιακό στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (που τελείωσε στο 1-1) έβαλε γκολ.

Στα 23 του χρόνια ο Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε από το Μεξικό στην Ελλάδα θέλοντας να κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό. Έχει την αποφασιστικότητα, το πείσμα και την επιμονή να τα καταφέρει. Είναι όμως παράλληλα αυτή τη στιγμή ο πιο ουσιαστικός και παραγωγικός φορ στον Ολυμπιακό με συγκομιδή 6 γκολ και 2 ασίστ σε 13 αγώνες.

Προφανώς δεν θα βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης ούτε τον μεγάλο φετινό άτυχο αλλά και κορυφαίο ερυθρόλευκο γκολεαδόρ, Αγιούμπ Ελ Καμπί ούτε τον Κλέιτον που δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν από την άλλη ο 28χρονος Μάριους των 2 γκολ σε 7 αγώνες στον Ολυμπιακό και ο 30χρονος Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με 1 γκολ σε 10 αναμετρήσεις φέτος.

Το «Μυρμήγκι» που στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1-1) βρήκε δίχτυα στην πρώτη του επαφή (μετά τη μπαλιά του Ζότα) με τη μπάλα έχει λιγότερα λεπτά συμμετοχής στη Λίγκα συγκριτικά με τον Μάριους. Ο δε Γιάρεμτσουκ έχει παίξει λιγότερο απ' όλους χωρίς να έχει καταφέρει να βάλει γκολ.

Οι αριθμοί των φορ του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα

Γκονζάλες: 279 λεπτά με 1 γκολ σε 13 τελικές

Μάριους: 308 λεπτά με 2 γκολ σε 11 τελικές

Γιάρεμτσουκ: 178 λεπτά χωρίς γκολ σε 7 τελικές

Τα ματς που ο Γκονζάλες σκόραρε ερχόμενος από τον πάγκο