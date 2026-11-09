Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής, με τον Μανού Γκαρθία να συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν από σήμερα (9/11) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά το ρεπό της Κυριακής που ακολούθησε τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στον Μανού Γκαρθία, ο οποίος συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω του προβλήματος με σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών και συνεχίζει σταδιακά την προσπάθεια επιστροφής. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Ματάρ Τιάμ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Κυριακής, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Δευτέρας ήταν απογευματινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής μπάλας (με υπεραριθμία), ασκήσεις με την μπάλα και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης).

Οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».