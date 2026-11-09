Οι ατάκες του Σλάβεν Μπίλιτς για τον τραυματισμό του μέσου του ΠΑΟΚ Κρίστιαν Γιάκιτς.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς στάθηκε άτυχος στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, τραυματίστηκε στο 18' της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι αντικαταστάθηκε από τον Τέιλορ. Υπήρχαν φόβοι στον Δικέφαλο για μεγάλη ζημιά, ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Γιάκιτς απέφυγε τα χειρότερα κι αυτό τόνισε και ο Σλάβεν Μπίλιτς.

Ο 58χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας στις δηλώσεις του για τα ματς με Αγγλία εκτός στις 12 Νοεμβρίου και Τσεχία εντός στις 15 του μήνα, αναφέρθηκε στον παίκτη του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε: «Χθες το βράδυ ο Γιάκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο και πηγαίνει άμεσα για μαγνητική, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει.

Δεν είναι καλά τα νέα, αλλά ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, επειδή ο χιαστός σύνδεσμος δεν έχει πειραχθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον. Αλλά πονάει αρκετά στο γόνατο».

Ο τραυματισμός του Γιάκιτς