ΚΕΔ: Τι είπε ο Βαλέρι στους διαιτητές για τα ματς των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ
Το στέλεχος της ΚΕΔ της ΕΠΟ αλλά και υπεύθυνος του VAR στάθηκε και στο Παναθηναϊκός - Ηρακλής αλλά και στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός. Σύμφωνα με τον Βαλέρι ο ο διαιτητής Ευαγγέλου (Αθηνών) έπρεπε να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη τον Αντίνο στο 73ο λεπτό του αγώνα στο Καυταντζόγλειο. Ο Ιταλός τόνισε ότι κινδύνεψε η σωματική ακεραιότητα του παίκτη του Ηρακλή και λανθασμένα δεν είδε κόκκινη ο Αργεντίνος.
Ως προς το ΑΕΚ - Λεβαδειακός ο Πάολο Βαλέρι σημείωσε ότι ο Μόσχου (Λασιθίου) κακώς έδωσε το πέναλτι από το έκανε το 1-1 (στο 51') η γηπεδούχος (μετά από κλήση του Κουμπαράκη στο VAR). Σχολίασε ότι δεν υπήρχε παράβαση, πώς λανθασμένα επενέβη ο VAR και ότι έπρεπε ο συγκεκριμένος διαιτητής να δώσει επιθετικό φάουλ και όχι να αφήσει την φάση να εξελιχθεί.
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