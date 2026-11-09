Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού με τον κόσμο μετά τη δραματική νίκη επί του Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, αλλά στο τέλος με το πέναλτι του Καλάμπρια πήρε μία πολύτιμη νίκη και συνεχίζει να οδηγεί στην κούρσα.

Στον πάγκο του τριφυλλιού οι αναπληρωματικοί και ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τους συνεργάτες του έζησαν με μεγάλη αγωνία την αναμέτρηση. Στο πέναλτι στο 92' όλοι ξεσηκώθηκαν ζητώντας παράβαση. Πανηγύρισαν για τον καταλογισμό του πέναλτι κι έπειτα περίμεναν με καρδιοχτύπια την εκτέλεση του Ιταλού μπακ.

Τεττέη, Κάτρης, Κότσαρης, παρακολουθούσαν αγκαλιασμένοι και στο τέλος όλοι ξέσπασαν. Στο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις και τους πανηγυρισμούς με τον κόσμο, που δείχνει να πιστεύει όλο και περισσότερο στην κατάκτηση του τίτλου. Όπως και τη νέα αποθέωση στον Δανό τεχνικό.

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού