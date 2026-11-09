Ο αρχηγός του Άρη έστειλε μήνυμα πίστης για τη συνέχεια, μιλώντας για τίτλο, Ευρώπη και την εξαιρετική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια.

Με ένα ακόμη προσωπικό μήνυμα, ο Ούρος Ράτσιτς εξέφρασε την πίστη του για την πορεία του Άρη και τους στόχους που μπορεί να διεκδικήσει η ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στην πρόοδο που θεωρεί ότι έχει σημειώσει το σύνολο, στην εξαιρετική ατμόσφαιρα που υπάρχει στα αποδυτήρια, αλλά και στη δική του φιλοδοξία να συνεχίσει να βελτιώνεται και να προσφέρει.

Παράλληλα, έθεσε ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια, κάνοντας λόγο για την προοπτική κατάκτησης ενός τίτλου ή εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου, τονίζοντας ότι ο Άρης βρίσκεται στον σωστό δρόμο αλλά χρειάζεται συνέπεια, πίστη και δουλειά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Έρχεται μια πολύτιμη και απολύτως δικαιολογημένη μικρή διακοπή, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να ξεκουράσουμε το σώμα μας ενόψει των προκλήσεων που μας περιμένουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος! Πέρυσι, όταν υπέγραψα στον ΑΡΗ, πίστευα ότι μπορούμε να γίνουμε μια ομάδα που θα πετυχαίνει συνεχόμενες νίκες και ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα το καταφέρναμε! Σήμερα γνωρίζω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο —τον δρόμο των αποτελεσμάτων και της επιτυχίας— και ότι πρέπει να παραμείνουμε κοντά στις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη!

Αισθάνομαι ότι η ομάδα είναι πλέον ώριμη για μεγάλα επιτεύγματα φέτος, καθώς και εγώ ο ίδιος νιώθω εξαιρετικά μέσα στο γήπεδο. Ευχή μου είναι φέτος να κατακτήσουμε κάποιον τίτλο ή να εξασφαλίσουμε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, καθώς όλοι έχουμε δουλέψει σκληρά το προηγούμενο διάστημα!

Νιώθω τεράστια χαρά που οδηγώ την ομάδα —φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού— σε κάθε νίκη και σε κάθε βαθμό. Είμαι χαρούμενος γιατί η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετική, ενώ προσωπική μου φιλοδοξία είναι να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, καθώς ξέρω ότι έχω ακόμα πολλά να δείξω. Πιστεύω, επίσης, ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια της σεζόν! Η σεζόν κρίνεται στο τέλος, αλλά επαναλαμβάνω: αν όλοι πιστέψουμε και δουλέψουμε σκληρά, φέτος μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους, όλους στον σύλλογο, καθώς και εμάς τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο!»