Ο τεχνικός της εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς, πριν το ματς με την Ελλάδα, αναφέρθηκε και στον χαφ του ΠΑΟΚ Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τους αγώνες με τη Γερμανία και την Εθνική Ελλάδας και ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν στην Ανδρών ο 19χρονος Αντρίγια Μαξίμοβιτς και ο 20χρονος μέσος του ΠΑΟΚ Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο Παούνοβιτς τότε απάντησε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι κι αναφέρθηκε στην απροθυμία τους να παίξουν για την Ελπίδων της Σερβίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παούνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου για τον Μαξίμοβιτς και την απάντησή του, που όπως ξεκαθάρισε αφορά και τον παίκτη του ΠΑΟΚ:

«Νομίζω ότι πρέπει να παίξει για την εθνική ομάδα U21, αλλά δεν είναι στη λίστα επειδή δεν έχουμε δει την προθυμία του να παίξει για την εθνική ομάδα νέων. Δεν μπορούμε να παρακαλέσουμε κανέναν. Αν ένας παίκτης δεν πιστεύει ότι χρειάζεται να παίξει για την U-21, δεν μπορώ πλέον να αφήνω τους ανθρώπους να κρύβονται πίσω μου, δεν θέλω να επιτίθεμαι σε κανέναν. Πιστεύω σε αυτόν, τον βάζω στη λίστα για να του δείξω ότι βασίζομαι σε αυτόν. Αλλά πρέπει να παίξει για την U-21, επειδή στον σύλλογό του δεν έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής. Αν ήταν στην Αγγλία, θα τον έβαζαν στην U23.

Για παράδειγμα, όταν είδα τον Βάνια Ντραγκόγεβιτς εδώ αρκετές φορές, δημιούργησα μια σχέση μαζί του. Πήραμε τον Αντρίγια (σ.σ. Μαξίμοβιτς) στο Μεξικό, δυστυχώς, ένιωσε κάτι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και δεν μπορούσα να τον δω σε δράση. Βασιζόμαστε σε αυτόν, αλλά γιατί είναι ντροπή να παίζεις για τη νεανική εθνική ομάδα; Εγώ αποφασίζω ποιος παίζει. Εγώ!

Πας να παίξεις για τη νεανική εθνική ομάδα επειδή σε χρειάζονται. Ο Λούτσιτς παίζει για τη νεανική εθνική ομάδα επειδή χρειάζεται να παίξει. Από πού ξεκίνησε ο Γκούντελι την τελευταία συγκέντρωση; Και πού κατέληξε; Αυτή είναι η απάντησή μου και για τον Ούγκρεσιτς».



