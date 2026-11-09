Ο Αργεντίνος χαφ πολύ δύσκολα θα προλάβει άλλο ματς μέσα στο 2026 και έτσι ο Ολυμπιακός θα καλύψει εκ των έσω το κενό του.

Για τον Σαντιάγκο Έσε φαινόταν από το βράδυ της Κυριακής ότι τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά. Τελικώς οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Αργεντίνο να μένει εκτός για διάστημα 1.5 μήνα λόγω της κάκωσής του στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του. Ο 25χρονος μέσος - που χτύπησε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έγινε αναγκαστική αλλαγή - εκτός απροόπτου θα χάσει όλα τα εναπομείναντα ματς του 2026.

Σε αυτή τη συνθήκη ο παίκτης που είναι περισσότερο εξάρι στον Ολυμπιακό και μπορεί να παίξει εκεί είναι ο Σιπιόνι. Ο έτερος Αργεντίνος δεν είναι ψηλά στην ιεραρχία των χαφ και δεν παίρνει επαρκή χρόνο συμμετοχής πλην όμως από το υπάρχον ρόστερ είναι ο παίκτης πιο κοντά στη θέση του Έσε.

Άλλη επιλογή είναι να τραβηχτούν προς τα πίσω στον άξονα παίκτες όπως ο Τσικίνιο και ο Φορτούνης για να παίξουν έτσι στη θέση 8 και να είναι πίσω τους ένας εκ των Φρόιλερ - Πουέρτα. Γενικά η απώλεια του Έσε είναι σημαντική. Μπορεί να μην ήταν ο απόλυτα βασικός παίκτης ωστόσο ήταν και παραμένει σημαντικότατη μονάδα για τον άξονα και με σημαντικές βοήθειες σε τρεξίματα αλλά και στο αμυντικό και τακτικό κομμάτι.

Αναλυτικά τα ματς που θα χάσει