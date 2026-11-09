Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «ynet», ο Άρης επανεξετάζει το πλαίσιο συνεργασίας με τον Άβρααμ Γκραντ, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Ερωτηματικά γύρω από τη συνέχεια της συνεργασίας του Άρη με τον Άβρααμ Γκραντ δημιουργεί δημοσίευμα από το Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ynet», λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, στον Άρη επανεξετάζεται ο ρόλος και η επιρροή του έμπειρου Ισραηλινού παράγοντα, με το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της συνεργασίας να παρουσιάζεται ως ένα από τα πιθανά σενάρια.

Ο Γκραντ εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο οργανόγραμμα του Άρη ως σύμβουλος της διοίκησης, με στόχο να συνεισφέρει σε επαγγελματικό και στρατηγικό επίπεδο γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί από την ΠΑΕ ο ακριβής του ρόλος και κυρίως ο τρόπος συνεργασίας του με την ομάδα όλο αυτό το διάστημα.

Το ισραηλινό Μέσο σημειώνει ότι ο Γκραντ εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο και να εργάζεται εξ αποστάσεως, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η διοίκηση του Άρη φέρεται να έχει μπει σε διαδικασία αξιολόγησης της συνεργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν επαφές ανάμεσα στον ίδιο και ανθρώπους του συλλόγου, με την τελική απόφαση για το μέλλον της συνεργασίας να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Άρη για αλλαγή δεδομένων. Ο Γκραντ διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία από πάγκους συλλόγων και εθνικών ομάδων, έχοντας μεταξύ άλλων εργαστεί σε Τσέλσι, Γουέστ Χαμ, Πόρτσμουθ και Παρτιζάν, αλλά και στις εθνικές Ισραήλ, Γκάνας και Ζάμπιας.

