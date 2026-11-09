Τα 345 λεπτά παραδοξότητας ενός χαφ που μπορεί με όλους και για όλους!

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τον Κέρβιν Αριάγα και την επιπλέον χρησιμότητα που μπορεί να έχει σε κάθε πλάνο του Νίκολιτς.

Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγα δείχνει πόσο διαφορετικά μπορεί να μετριέται η αξία ενός ποδοσφαιριστή. Τα 345 λεπτά που έχει αγωνιστεί έως και σήμερα είναι λίγα, ωστόσο η επίδρασή του σε μερικά από αυτά (βασικά στα πιο απαιτητικά και δύσκολα) υπήρξε μεγάλη. Γι΄αυτό η συζήτηση για τη διαχείρισή του αξίζει ερμηνείας.

Ο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε ως βασικό σε τέσσερα ματς πολύ διαφορετικής βαρύτητας: με τον Νέστο στο Κύπελλο, με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το πρωτάθλημα, με τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός και με τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για το Champions League. Σε κάθε παιχνίδι ο ρόλος του άλλαζε μορφή. Στο Μάντσεστερ έπαιξε ως εξάρι που υποχωρούσε και γινόταν τρίτος στόπερ δίπλα στους Ρέλβας και Μουκουντί. Με τη Ρεάλ πίεζε ψηλά, κέρδιζε μονομαχίες και έδινε λύσεις στη δημιουργία, άλλοτε χαμήλωνε μέσα στην περιοχή για να κόψει, να διώξει, να καλύψει. Ήταν εξαιρετικός σε όλα. Η συνολική εικόνα, λοιπόν, περιγράφει παίκτη πολλαπλών χρήσεων στη φιλοσοφία του προπονητή.

Ο Αριάγα προσφέρει πολλά ανασταλτικά: προστατεύει την άμυνα, κόβει τις επιθέσεις των αντιπάλων και βοηθά την ομάδα να βγει με την μπάλα. Τέτοια προσόντα χρειάζονται σε κάθε αγώνα και η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα με Super League, Κυπέλλου και Champions League Phase.

Η χρησιμότητα στο παιχνίδι

Ένας αμυντικός μέσος με δύναμη και ταχύτητα παρέχει στην ομάδα σταθερή βάση. Καλύπτει τον χώρο πίσω από τους δημιουργικούς χαφ, κλείνει τις μεταβάσεις των αντιπάλων και διεκδικεί τις δεύτερες μπάλες στο κέντρο.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι (πολλοί) αγώνες με τους ταχείς στην κόντρα αντιπάλους και τις έντονες μονομαχίες στον άξονα προϋποθέτουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, με την ταχύτητα που παρουσιάζει φέτος ο Παναθηναϊκός, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα και ασφαλώς εκεί, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος.

Σε αυτό το σχήμα που μένει στη θεωρία με τους επιπλέον χαφ, όταν ο Αριάγα θα φυλάει τη ζώνη, οι Μάγερ, Βιτάλις και Μαρίν θα έχουν περισσότερη ελευθερία να ανεβούν, να δοκιμάσουν πάσες μέσα στις γραμμές του αντιπάλου και να φτάσουν στην περιοχή. «Να ένας ρόμβος» που θα έλεγε -αλλά πέρυσι- και ο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έχει (με παιχνίδι λιγότερο) την πιο παραγωγική επίθεση της Super League και ένας παίκτης που εξασφαλίζει την ισορροπία πίσω από αυτήν την αναγνωρισμένη ικανότητα πλούσιας συγκομιδής τερμάτων, λογικά θα πρέπει να αυξάνει τις επιλογές του προπονητή, όχι να τις μειώνει.

Η δυνατότητα να παίξει στόπερ προσθέτει αξία. Σε εβδομάδες με τιμωρίες ή τραυματισμούς στην άμυνα, ο Νίκολιτς έχει έναν παίκτη που καλύπτει τη θέση χωρίς να αλλάξει το σύστημα. Το ίδιο ισχύει στα τελευταία λεπτά των παιχνιδιών, όταν η ομάδα προηγείται και θέλει να κλείσει τον αγώνα με τρεις στόπερ. Δεν τον έχουμε δει ποτέ ωστόσο σε τίποτα από τα προαναφερθέντα, αν και αποκτήθηκε -κατ΄ομολογία Νίκολιτς- ως «υβριδικός».

Η διαχείριση του ρόλου

Ειδικότερα ως ρόλος, ο αμυντικός μέσος χτίζει την απόδοσή του μέσα από τη συνέχεια των εμφανίσεων. Είναι ρόλος ιδιαίτερα περίπλοκος στην καρδιά της μεσαίας γραμμής, πρέπει να ασχοληθεί και με τους πίσω, εξίσου όμως και με τους άλλος μπροστά του.

Οι καλύψεις στους μέσους, η επικοινωνία με τους στόπερ και το συγχρονισμένο πρέσινγκ γίνονται αυτόματα όταν παίζεις τακτικά δίπλα στους ίδιους συμπαίκτες. Κάθε εμφάνιση που ακολουθεί μια απουσία πολλών εβδομάδων φέρνει τον Αριάγα πίσω στο αρχικό σημείο. Ένα σταθερό πρόγραμμα συμμετοχών θα τον φέρει πιο κοντά στο καλύτερο επίπεδό του.

Η απουσία του Μαρίν από το παιχνίδι με την Καλαμάτα στις 21 Νοεμβρίου προσφέρει την επόμενη ευκαιρία. Ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να προσπαθεί για την πρωτοβουλία του παιχνιδιού θα δώσει στον Αριάγα χώρο να δείξει τη συμμετοχή του στην κάλυψη και στην ανάκτηση ώστε να μην αναλώνεται π.χ. σε αυτό ο Μάγερ.

Η συνέχεια μπορεί να έρθει στο ματς με την Κόμο στις 24 Νοεμβρίου, όπου η ομάδα θα χρειαστεί και πάλι δύναμη και κάλυψη στον άξονα.

Η καθαρή ενημέρωση του παίκτη για τον ρόλο του, χτίζει εμπιστοσύνη. Όταν ο Αριάγα θα γνωρίζει ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο στο πλάνο των εβδομάδων, θα προπονείται με στόχο και θα μπαίνει στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση. Η εμπειρία του από τις μεγάλες βραδιές της Ευρώπης και η ανταπόκρισή του σε αυτές, τον καθιστούν απόλυτα έτοιμο για τέτοια ευθύνη.

Η ΑΕΚ διαθέτει έναν μέσο που προσφέρει ασφάλεια, ένταση και ευελιξία. Αν η χρήση του οργανωθεί με σχέδιο και συνέχεια, μπορεί να γίνει ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία του Νίκολιτς στους μήνες που έρχονται.