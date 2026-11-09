Εκτός δράσης για τον επόμενο 1,5 μήνα τίθεται ο Σαντιάγκο Έσε, καθώς η μαγνητική του έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.

Άσχημα τα νέα στον Ολυμπιακό αναφορικά με τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε, καθώς οι φόβοι του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου επιβεβαιώθηκαν.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (9/11) ο Αργεντινός έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, με τον 25χρονο άσο των Ερυρθολεύκων να έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασής του.

Το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών εκτιμά πως η απουσία του θα διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης τίθεται νοκ άουτ για το υπόλοιπο των φετινών υποχρεώσεων της ομάδας του Αλγκουαθίλ, με την επιστροφή του στα γήπεδα να προγραμματίζεται για τις αρχές του επόμενου έτους.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 55ο λεπτό του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό.

Αναλυτικά τα ματς που θα χάσει

1) 22 Νοεμβρίου 2026 – Super League (11η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Ηρακλής

2) 26 Νοεμβρίου 2026 – Europa League (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Μίλαν

3) 29 Νοεμβρίου 2026 – Super League (12η αγωνιστική): Άρης – Ολυμπιακός

4) 2 Δεκεμβρίου 2026 – Κύπελλο Ελλάδας (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

5) 5 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (13η αγωνιστική): Ολυμπιακός – ΑΕΚ

6) 10 Δεκεμβρίου 2026 – Europa League (6η αγωνιστική): Τσέλιε – Ολυμπιακός

7) 13 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (14η αγωνιστική): Ατρόμητος – Ολυμπιακός

8) 20 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (15η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναιτωλικός