Βάργκα: «Πολύ σημαντική νίκη, ελπίζω με το γκολ να επιστρέψω στην καλή φόρμα μου»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε για την πολύτιμη νίκη επί του Λεβαδειακού, αλλά και για το γεγονός ότι επέστρεψε στα γκολ.

Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε με 2-1 του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον MVP του αγώνα, Μπάρναμπας Βάργκα να τονίζει στο ΑΕΚ TV πόσο σημαντική ήταν αυτή η επικράτηση για τους κιτρινόμαυρους.

Ο 32χρονος Ούγγρος φορ της Ένωσης μάλιστα πρόσθεσε πως με το τέρμα της ανατροπής που σημείωσε, ελπίζει να επιστρέψει στην καλή του φόρμα.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, αλλά υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλος πήρε το προβάδισμα, οπότε στο δεύτερο θέλαμε οπωσδήποτε να μπούμε με στόχο να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε», ανέφερε αρχικά ο Βάργκα και συνέχισε λέγοντας:

«Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ, καθώς ήταν το νικητήριο. Είχα και προηγουμένως κάποιες ευκαιρίες, αλλά στα τελευταία παιχνίδια τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως θα ήθελα. Ελπίζω όμως ότι με αυτό το γκολ θα επιστρέψω ξανά στην καλή μου φόρμα και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο».