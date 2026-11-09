Δέκα παίκτες της ΑΕΚ θα απουσιάσουν στις Εθνικές τους ομάδες αυτό το διάστημα της διακοπής. Πότε αναμένεται να τους έχει ξανά διαθέσιμους ο Μάρκο Νίκολιτς και το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού με αυτούς που θα μείνουν για προπονήσεις στα Σπάτα.

Το διάστημα της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες δεν είναι ποτέ καλό για τους προπονητές των μεγάλων ομάδων καθώς τις περισσότερες φορές είναι διψήφιος ο αριθμός των παικτών που απουσιάζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε σχέση με άλλες διακοπές έχει λιγότερες απουσίες καθώς δέκα θα είναι αυτή τη φορά οι παίκτες που θα ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Ο Ρότα με την Ελλάδα, ο Πήλιος με την Αλβανία, ο Μαρίν με τη Ρουμανία, ο Κάιρινεν με τη Φινλανδία, οι Βιτάλις και Βάργκα με την Ουγγαρία, ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία, ο Γιόβιτς με τη Σερβία και οι Αλεξίου και Καλοσκάμης με την Ελπίδων της Ελλάδας.

Όπως έγινε γνωστό ο Ζίνι που απουσίασε από το χθεσινό ματς με τον Λεβαδειακό λόγω ενός μικροπροβλήματος δεν θα πάει τελικά στην Ανγκόλα με τον Νίκολιτς να τον περιμένει να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Τότε θα είναι ξανά διαθέσιμος λογικά και ο Ζοάο Μάριο που είχε υποστεί πνευμονία, ενώ θα είναι απόλυτα έτοιμος πλέον και ο Στρακόσια, με τη μοναδική απουσία να αποτελεί ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα μείνει εκτός για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες και θα αντικατασταθεί από τον Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το καλό για τον Νίκολιτς είναι ότι αυτή τη φορά αρκετοί θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως την Κυριακή (15/11) και τη Δευτέρα (16/11). Μόνο οι Μαρίν, Βιτάλις, Βάργκα και Κοϊτά θα παίξουν την Τρίτη (17/11) τα τελευταία παιχνίδια με τις Εθνικές τους ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη φορά το γκρουπ θα μαζευτεί πίσω στην πλειοψηφία του νωρίτερα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν τετραήμερο ρεπό αυτές τις μέρες, επιστρέφοντας στις προπονήσεις την Παρασκευή, με την ΑΕΚ να έχει κανονίσει και φιλικό τη Δευτέρα (16/11) στις 12:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕ Λεμεσού. Ο Νίκολιτς θα έχει αυτή τη φορά περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του για να δουλέψει κάπως καλύτερα στα Σπάτα περιμένοντας όλους τους διεθνείς να επανέλθουν υγιείς.

Άλλωστε με την επανέναρξη την ΑΕΚ περιμένει ένα γεμάτο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, το οποίο μέχρι τα Χριστούγεννα θα καθορίσει πολλά ενόψει συνέχειας τόσο στο πρωτάθλημα και στη μάχη της κορυφής, όσο και στη League Phase του Champions League.