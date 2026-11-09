Πλήγμα στην Καλαμάτα με τον Κένεθ Βάργκας, που θα μείνει εκτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στο γόνατό του.

Άσχημα τα νέα για τον Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα, καθώς ο Κοσταρικανός εξτρέμ έπαθε υποτροπή σε έναν τραυματισμό που είχε υποστεί στην αρχή της σεζόν και θα παραμείνει εκ νέου εκτός δράσης. Ο ίδιος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του και το διάστημα της αποθεραπείας του υπολογίζεται στις 6-7 εβδομάδες.

Ευτυχώς, ο 24χρονος απέφυγε τα χειρότερα, διότι δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου κι έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.

Ο Βάργκας, που αποκτήθηκε φέτος από την Χαρτς, είχε τραυματιστεί αρχικά τον περασμένο Αύγουστο χάνοντας τέσσερα παιχνίδια με την Καλαμάτα, ενώ επέστρεψε δυναμικά ως βασικός κόντρα στον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο γκολ. Μετά το ματς της Μαύρης Θύελλας με τον Ολυμπιακό, οι ενοχλήσεις του επέστρεψαν, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αποστολής στα πρόσφατα παιχνίδια με τον Ηρακλή και τον Αστέρα Aktor.

Παρά την παρατεταμένη απουσία του, στο εσωτερικό της ομάδας δεν υπάρχει ανησυχία για την πορεία της αποκατάστασής του, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εκφράζουν απόλυτη βεβαιότητα πως ο ποδοσφαιριστής θα επανέλθει πλήρως υγιής.