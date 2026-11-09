Ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ επέμεινε στις επιλογές του, παρά την πίεση και την κριτική, και παρουσίασε μια ομάδα με συνοχή, ισορροπία και ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο.

Ο Αλέσιο Λίσι πήγε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την πίεση να έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι προηγούμενες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ είχαν προκαλέσει έντονη κριτική, οι βαθμολογικές απώλειες είχαν μεγαλώσει την αμφισβήτηση, όμως ο Ιταλός προπονητής δεν εγκατέλειψε τις ποδοσφαιρικές αρχές του.

Ολη την εβδομάδα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό υπήρξε μεγάλη κουβέντα γύρω από τον σχηματισμό των «ασπρόμαυρων». Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν και έγραφαν πως μια λύση θα ήταν η (νέα) αλλαγή σχηματισμού. Όμως, ο 41χρονος τεχνικός επέμεινε στο 4-4-2, παρά την απουσία του βασικού δεξιού μπακ, Τζόντζο Κένι, και την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τον Χρήστο Ζαφείρη για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αριστερό χαφ.

Το αποτέλεσμα ήταν ίσως η πιο ολοκληρωμένη τακτικά εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν σωστές αποστάσεις, εξαιρετική αλληλοκάλυψη και συνέπεια στην εφαρμογή του σχεδίου τους. Ο Λίσι είχε «διαβάσει» πολύ καλά τον Ολυμπιακό, περιορίζοντας την ανάπτυξή του και αναγκάζοντάς τον να κρατά την μπάλα χωρίς να δημιουργεί αντίστοιχες ευκαιρίες.

Καθοριστική ήταν η ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών του. Πχ. ο Αρίτς Ελουστόντο θύμισε τον αμυντικό των περισσότερων από 300 συμμετοχών στη La Liga, που είχε αγωνιστεί 112 φορές ως δεξιός μπακ, αντιμετωπίζοντας ακόμη και αντιπάλους όπως ο Βινίσιους. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία πρόσθεσε ακόμη μία εμφάνιση υψηλής τακτικής συνέπειας, προσφέροντας ασφάλεια στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος πραγματοποίησε ίσως το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

«Μου άρεσε πολύ η ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε να έχουμε ισορροπία. Η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία, όποιο κι αν είναι το σύστημα», υποστήριξε ο Λίσι, επιμένοντας ότι η ομάδα του βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαμόρφωσης.

Ο Ιταλός στάθηκε ιδιαίτερα και στην ενότητα των αποδυτηρίων. «Πιστεύω κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κυρίως φαίνεται η ενότητα του γκρουπ και στα αποδυτήρια».

Μια ενότητα που αποτυπώθηκε και στον πανηγυρισμό του 1-1. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έτρεξε να αγκαλιάσει θερμά τον προπονητή του, με τον Λίσι να πανηγυρίζει με υψωμένες γροθιές. Μια εικόνα με ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο που η πίεση προς το πρόσωπό του είναι μεγάλη.

Ο ίδιος, πάντως, δεν αλλάζει τον στόχο. «Θέλουμε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα», ξεκαθάρισε, παραδεχόμενος ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει βαθμολογικά προηγούμενες απώλειες, κυρίως εκείνη απέναντι στην Καλαμάτα.