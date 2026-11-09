Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που πήρε μια πολύ σημαντική νίκη από κάθε άποψη επί του Λεβαδειακού, παρότι αυτή τη φορά δεν ήρθε με ευρύ σκορ, αλλά και για την αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς που ήταν καταλυτική.

Η ΑΕΚ μας είχε συνηθίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα σε άνετες νίκες και ισοπεδωτικές εμφανίσεις. Είναι αδύνατο, ωστόσο, αυτό να επαναλαμβάνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Ειδικά σε αυτή την τελευταία στροφή πριν τη διακοπή, με τους κιτρινόμαυρους να προέρχονται από ένα απαιτητικό πρόγραμμα και όταν στο τελευταίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν μερικές μέρες οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν καταθέσει και την ψυχή τους στο γήπεδο απέναντι στους αστέρες των Μερένχες φτάνοντας μια ανάσα από το να σταθούν όρθιοι. Το παν απέναντι στον Λεβαδειακό ήταν η νίκη και όχι αν η ΑΕΚ θα έπαιζε ξανά μπαλάρα στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Και αυτό που μετράει για τον Δικέφαλο είναι οι τρεις βαθμοί που μπήκαν στο... σακούλι έστω και πιο δύσκολα από το συνηθισμένο.

Η Ένωση δεν είχε περιθώρια για την παραμικρή απώλεια και η επιστροφή στα τρίποντα ήταν επιτακτική ανάγκη. Πρώτον για να μην αυξηθεί κι άλλο η διαφορά από τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, με την Ένωση να εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα τυχόν απώλειες όπως συνέβη στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και δεύτερον για να πάει με ηρεμία στη διακοπή. Διότι σε κάθε τέτοια περίοδο είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κάθε ομάδας να έχει νικήσει το τελευταίο παιχνίδι από τη στιγμή που για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Και η ΑΕΚ το κατάφερε παρότι χρειάστηκε να ιδρώσει τη φανέλα λίγο παραπάνω καθώς έπρεπε να φτάσει στην ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει το τρίποντο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ένα εύκολο απόγευμα αυτή τη φορά. Αναμενόμενα η ενέργεια που είχε σπαταληθεί στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Champions League θα φαινόταν στο χθεσινό ματς σε κάποιο βαθμό, με τον Νίκολιτς να αλλάζει τέσσερα πρόσωπα στο αρχικό του σχήμα. Ο Δικέφαλος δεν είχε την απαραίτητη ένταση στο παιχνίδι του, η ανάπτυξη ήταν αργή, οι επιθετικές προσπάθειες ήταν επιπόλαιες και η ΑΕΚ δεν έπαιρνε πλάτος στο γήπεδο. Κι από μια φάση στην οποία υπήρξαν κακές αντιδράσεις και χάθηκαν τα μαρκαρίσματα, βρέθηκε στο ημίχρονο να κυνηγάει το σκορ, βάζοντας περισσότερο άγχος στα πόδια της.

Η κίνηση του Νίκολιτς που έκανε τη διαφορά με την έναρξη του δευτέρου μέρους ήταν η είσοδος του Γκατσίνοβιτς στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική από τα άκρα παίρνοντας το πλάτος που της έλειπε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο και γρήγορα έφτασε στην ανατροπή. Από τα πόδια του «Γκάτσι» ξεκινάει η φάση στην οποία η Ένωση κερδίζει το πέναλτι στην προσπάθεια του Μαρίν και λίγο αργότερα από εξαιρετική σέντρα του Σέρβου βγαίνει η ασίστ για το 2-1. Εκτελεστές και στις δύο περιπτώσεις οι φορ της που μέσα σε τέσσερα λεπτά έβαλαν τους κιτρινόμαυρους μπροστά στο σκορ. Ψύχραιμη εκτέλεση πέναλτι από τον Γιόβιτς και άψογη κεφαλιά από τον Βάργκα που κάθε φορά αποδεικνύει ότι στον αέρα μέσα στο «κουτί» του αντιπάλου δύσκολα αντιμετωπίζεται.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ άγχωσε τους φίλους της. Όχι γιατί είχε κάποια πολύ σημαντική απειλή από τον Λεβαδειακό, αλλά γιατί πάντα με το σκορ στο 2-1, όσο φτάνουμε προς το τέλος έχει αγωνία. Ο Λεβαδειακός πήρε μέτρα στο γήπεδο, η Ένωση έκανε διαχείριση του σκορ χωρίς να ψάχνει τρίτο και παρότι έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Μαρίν, η πρωταθλήτρια έκανε τη δουλειά και επέστρεψε στις νίκες. Αυτό δηλαδή που είχε τη μεγαλύτερη σημασία στο χθεσινό παιχνίδι. Μπαίνουμε πλέον σε φάση διακοπής, σε νορμάλ χρονική διάρκεια όχι όπως η προηγούμενη και όπως είπε ο Νίκολιτς θα χρειαστεί μεγαλύτερη φρεσκάδα στη συνέχεια. Κάτι που δεδομένα περνάει μέσα από την αξιοποίηση του ρόστερ και από το να παίρνει το καλύτερο που μπορεί από όσους περισσότερους παίκτες είναι δυνατό.

Και να κλείσουμε με τη διαιτησία του Μόσχου. Μιλάμε για διαιτητή, ο οποίος δεν πέτυχε τίποτα. Δεν είδε το μαρς πέναλτι στο τράβηγμα της φανέλας του Μουκουντί από τον Κορνέζο και είναι να απορείς πως και ο Κουμπαράκης δεν το είδε. Ο Σουτ μπλόκαρε με τα χέρια του την μπάλα (προφανώς και δεν προηγείται κανένα φάουλ του Μαρίν), αλλά χρειάστηκε να κληθεί σε on field review από τον Κουμπαράκη για να το δει. Όπως και την κόκκινη στο επικίνδυνο μαρκάρισμα του Μαρίν, ενώ δεν υπάρχει κανένα πέναλτι πάνω στον Αριάγκα, το οποίο χρειάστηκε πάλι να κληθεί στο VAR για να αλλάξει την απόφασή του. Όσο για τη φάση στο μαρκάρισμα του Μάγερ, πάει στην μπάλα και την βρίσκει. Προφανώς και η προπαγάνδα θα έβρισκε δουλειά και θα ξεκινούσε να μιλάει για... εύνοια της ΑΕΚ. Ας τους να λένε...