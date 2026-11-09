Ο ΠΑΟΚ πήγε "διαβασμένος" στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από ένα παιχνίδι που κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος του να το ελέγξει.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με την ισοπαλία από το Καραϊσκάκη και από ένα ντέρμπι από το οποίο θα μπορούσε να πάρει πολλά περισσότερα. Οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο αήττητο τους απέναντι στους ερυθρόλευκους, που κρατά από την περασμένη σεζόν, γεγονός που μπορεί να τους αφήνει, μόνο ως ένα βαθμό, ικανοποιημένους.

Και αυτό διότι στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έλεγχε απόλυτα το ρυθμό, δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να του κάνει ούτε μια μεγάλη ευκαιρία. Αντίθετα, αν ο Χρήστος Ζαφείρης σημάδευε λίγο καλύτερα στο ασύλληπτο τετ-α-τετ που είχε απέναντι στον Ορτέγκα, τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ καλύτερα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η μπάλα όμως έφυγε λίγα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού και έτσι ο Δικέφαλος έχασε μια μοναδική ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ, να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία στο παιχνίδι του και να αυξήσει ακόμη περισσότερο το άγχος των γηπεδούχων.

Οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον του και τον έβαλαν πίσω στο σκορ



Για λίγα εκατοστά δεν κατάφερε να προηγηθεί και για λίγα εκατοστά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ που δέχθηκε λίγο πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού. Σε μια φάση που οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα μακριά από την περιοχή, βρέθηκε κενός χώρος από τα αριστερά της άμυνας τους. Η σέντρα του Ζότα Σίλβα για να φτάσει στον Γκονζάλες, τον σκόρερ του Ολυμπιακού, πέρασε από τον Γιαννούλη και από τον Ντιέγκο Κόστα «ξυστά» από το παπούτσι του Βραζιλιάνου. Ίσα ίσα για να μην τη βρει γεμάτα και να την βγάλει κόρνερ.

Έτσι, για λίγα εκατοστά του μέτρου στη φάση του Ζαφείρη και για λίγα εκατοστά – αν όχι χιλιοστά – στο γκολ του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από το πουθενά σχεδόν πίσω στο σκορ. Και πάλι όμως έδειξε χαρακτήρα... ή καλύτερα τον χαρακτήρα του αρχηγού του. Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς πέτυχε ένα ακόμη γκολ, το 9ο στην καριέρα του απέναντι στον Ολυμπιακό που αποτελεί και τον αγαπημένο του αντίπαλο στην Ελλάδα. Αν μάλιστα συνεχίσει έτσι και στα επόμενα 4+1 χρόνια που προβλέπει το νέο του συμβόλαιο ότι θα μείνει στην Τούμπα, ο Σέρβος εξτρέμ του Δικεφάλου θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τη συγκομιδή του σε γκολ και ασίστ που έχουν φτάσει στα 19 στα ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους.

Ο χαρακτήρας του αρχηγού και το κλίμα που αλλάζει στα αποδυτήρια



Ο Ζίβκοβιτς είναι εδώ και αρκετά παιχνίδια ο κινητήριος μοχλός του ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι βρίσκεται σε περίοδο φόρμας είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εκτός από το γκολ που πέτυχε, είχε την πάσα στο Ζαφείρη – με την οποία θα έπρεπε να γράψει ακόμη μια ασίστ – και αρκετά καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις.

Το γεγονός ότι το γκολ του το πανηγύρισε αγκαλιά με τον Αλέσιο Λίσι δείχνει ότι πλέον έχουν αλλάξει πολλά στα αποδυτήρια του Δικεφάλου. Σημειολογικά να το δει κανείς, σκεφτείτε ότι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο, γεγονός που προκάλεσε όπως ήταν λογικό συζητήσεις, και τώρα οι δυο τους πανηγύρισαν μαζί το γκολ της ισοφάρισης. Μια αλλαγή που είναι ακόμη πιο ηχηρή αν σκεφτεί κανείς ότι έγινε με τον Τάισον στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η τακτική του Λίσι και η αγωνιστική βελτίωση

Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη στο Καραϊσκάκη; Σίγουρα ναι. Μπορεί τα στατιστικά να λένε ότι ο Μοναστηρλής ήταν αυτός που από τους δυο τερματοφύλακες έκανε τις περισσότερες αποκρούσεις, ωστόσο η εικόνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, έδειχνε πως οι ασπρόμαυροι λίγο ήθελαν να χτυπήσουν πρώτοι και να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του Ολυμπιακού να τους κάνει φάσεις.

Βαθμολογικά η ισοπαλία μπορεί να μην τους δίνει και πολλά, στη λογική ότι η απόσταση από την κορυφή μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, όμως ο ΠΑΟΚ έχει να καταγράψει κέρδη από ένα ντέρμπι που ήταν εξ ορισμού δύσκολο.

Ο Λίσι εμπιστεύτηκε τον Ελουστόντο για να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ η τιμωρία του Τζόντζο Κένι και ο Ισπανός – που έχει ακούσει πολλά – ανταποκρίθηκε αρκετά. Διατήρησε έτσι το σχήμα με τους δυο επιθετικούς, αλλάζοντας όμως το χαρακτήρα του 4-4-2 χρησιμοποιώντας τον Χρήστο Ζαφείρη ως αριστερό χαφ, μπροστά στον Δημήτρη Γιαννούλη.

Μια κίνηση που βοήθησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο να ελέγξει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό το ρυθμό του αγώνα, κρατώντας τις αποστάσεις των γραμμών του μικρές και βρίσκοντας ισορροπία εξουδετερώνοντας τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Σε αυτό το κομμάτι λειτούργησε θετικά και το γεγονός ότι δεν ανέβαινε να πιέσει ψηλά όταν οι ερυθρόλευκοι προσπαθούσαν να χτίσουν επιθέσεις από τη δική τους πίσω ζώνη. Οι ασπρόμαυροι έδειχναν συμπαγείς ανασταλτικά και αυτό τους βοηθούσε μέχρι και τη φάση του γκολ που δέχθηκαν να είναι ήρεμοι στον αγωνιστικό χώρο, και να ξεπεράσουν και τη νέα απώλεια – μια από τις πολλές που αντιμετωπίζουν και στα φετινά τους παιχνίδια – με τον τραυματισμό του Γιάκιτς.

Ο Κροάτης αποχώρησε νωρίς από το ντέρμπι με πρόβλημα στον έσω πλάγιο, με τον Γκρεγκ Τέιλορ να παίρνει τη θέση του. Ο Λίσι διατήρησε τον Ζαφείρη αριστερά μένοντας πιστός στο πλάνο και ο Σκωτσέζος κλήθηκε να καλύψει το κενό του Γιάκιτς βοηθώντας τον Σανταμαρία. Ο Γάλλος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αλάνθαστος και ανασταλτικά αλλά και στην προώθηση της μπάλας και συγκαταλέγεται και αυτός στους παίκτες που διακρίθηκαν στη μάχη που έδωσε η ομάδα του στο ντέρμπι.

Αρχίζει και βρίσκει αγωνιστική ταυτότητα

Στο Καραϊσκάκη έκλεισε ένας κύκλος αγώνων που για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε από την γκέλα με την Καλαμάτα στην Τούμπα και λίγο έλειψε να εκτροχιάσει εντελώς την πορεία του. Τα τελευταία παιχνίδια ωστόσο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που καθιερώθηκε η συνύπαρξη των δυο επιθετικών του, δείχνει να βελτιώνεται και να βρίσκει μια αγωνιστική ταυτότητα που την ψάχνει από την αρχή της σεζόν.