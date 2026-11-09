Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολίασε τις επίμαχες φάσεις στο Ηρακλής - Παναθηναϊκός.

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή Grande League μίλησε για τη διαιτησία του Άγγελου Ευαγγέλου στο ματς Ηρακλής - Παναθηναϊκός 1-2.

Αναλυτικά όσα είπε ο παλαίμαχος διαιτητής:

Για τη φάση του Τεττέη - Αθανασιάδη: «Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή βρίσκει μπάλα, αλλά και τον αντίπαλο. Είναι επιτρεπτή η διεκδίκηση. Ο τρόπος που βρίσκει τον αντίπαλό του είναι συνηθισμένος. Είναι ποδοσφαιρική διεκδίκηση. Πρέπει να δούμε κάτι παραβατικό για να δοθεί πέναλτι».

Για το πρώτο μαρκάρισμα του Αντίνο: «Το πιο σοβαρό λάθος του διαιτητή. Έρχεται με ταχύτητα, ο παίκτης που θα βρει πρώτος τη μπάλα, θα δεχθεί και το χτύπημα. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκει τον αντίπαλο. Είναι κόκκινη κάρτα».

Για τη φάση στο 73' με τον Αργεντινό εξτρέμ: «Ο Αντίνο βρίσκει τον αντίπαλο στο κεφάλι. Ακόμα κι αν δεν τον έβρισκε είναι ριψοκίνδυνο εκεί που σηκώνει το πόδι του. Θα έπρεπε να δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και ν' αποβληθεί».