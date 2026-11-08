Ολυμπιακός: Μία πολύ λάθος στιγμή που έφερε ένα Χ που δεν τον ωφελεί
Είναι από εκείνες τις βραδιές που έρχεται ένα αποτέλεσμα που δεν σε βολεύει. Δεν του ταιριάζει και δεν σε βοηθά βαθμολογικά. Ο Ολυμπιακός έχοντας μείνει κάπως πίσω στη βαθμολογία ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να ξεμακρύνει και άλλο. Και σίγουρα αυτό το 1-1 με τον ΠΑΟΚ δεν του έκανε καλό σε αυτό το σκέλος. Δεν τον ωφέλησε σε αυτό το κομμάτι.
Σαφέστατα ένας σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός δεν θα πανηγύριζε ποτέ ένα Χ, πλην όμως αυτή η ισοπαλία είναι αρκετά σκληρή αυτό το διάστημα. Εάν κάπου υπάρχει ένα «κρίμα» είναι στο ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε τόσο και έβαλε ένα γκολ από ωραία συλλογική προσπάθεια για το 1-0 για να δεχθεί τέρμα από τον αντίπαλό του από μία δική του κάκιστη και λανθασμένη στιγμή με τον λάθος χειρισμό της φάσης από τους Ορτέγκα και Τικνιζάν.
Από την άλλη όταν κάνεις τέτοιο λάθος ελλείψει καλής συγκέντρωσης και σωστής συννενόησης μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Να έρθει μία τέτοια εξέλιξη. Το πρώτο μέρος δεν ήταν κάτι που θα μας μείνει και πολύ. Δεν είδαμε κάποιο σούπερ ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την πιο μεγάλη φάση. Σε μία γενική εικόνα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν απλά άστοχος. Δεν ήταν καλός στην τελική του προσπάθεια είτε αυτή ήταν από τον Ζότα, είτε από τον Ρόκα, είτε από τον Μάριους, είτε από άλλους παίκτες.
Έχει σημασία για τον Ολυμπιακό να βρίσκει έναν αριθμό τερμάτων ανάλογα με τις φάσεις που φτιάχνει και έχει. Ο κόουτς Ιμανόλ τόνισε από την μεριά του ότι η αίσθηση ήταν σαν να έχασε ο Ολυμπιακός με αυτό το 1-1 και ενώ για την περίπτωση του γκολ του Ζίβκοβιτς έκανε λόγο για ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Ότι και να καταγραφεί και να αποτυπωθεί βέβαια τώρα δεν αλλάζει τα πράγματα και ούτε αυτό το 1-1. Εάν θέλουμε να σημειώσουμε κάποια πραγματάκια για το ματς συνοψίζουμε στο εξής:
- Από το το τελικό αποτέλεσμα και το τι είδαμε η τριάδα με Τσικίνιο, Ζότα και Ρόκα δεν απέδωσε συνολικά τα αναμενόμενα ξεκινώντας στην 11άδα.
- Η είσοδος του Πουέρτα στον αγώνα έφερε το γκολ για το 1-0. Ο Κολομβιανός έφτιαξε εξαιρετικά τη φάση αυτή και δημιούργησε και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ.
- Ο Γκονζάλες παραμένει ο πιο ουσιαστικός φορ του Ολυμπιακού. Με το πρώτο «ακούμπημπα» της μπάλας σκόραρε. Ατομικά ο Ζότα Σίλβα μπορεί να παραμένει μία σταθερά για τον Ολυμπιακό αλλά δεν έχει κάνει ένα καθόλου καλό ματς παρά την ασίστ του στον Γκονζάλες.
- Είναι η 2η φορά μετά τον αγώνα με τη Ρεν όπου αριστερό μπακ του Ολυμπιακού κάνει ένα πολύ σημαντικό λάθος. Με τη Ρεν δεν στοίχισε το αυτογκόλ του Μπρούνο αλλά τώρα το λάθος του Τικνιζάν κόστισε. Τελείως άκυρη στιγμή για ένα τετοιο λάθος που έφερε το 1-1.
- Ο Ρόκα μπορεί να κάνει την διαρκή προσπάθειά του αλλά έχει δρόμο ακόμα για να μπορεί να λογίζεται ως βασικός. Μπορεί περισσότερα πράγματα και σίγουρα τα περιμένει αυτά από εκείνον ο Ολυμπιακός.
- Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περιορίσει στον αγώνα αυτον τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος προσπάθησε να απειλήσει πολλές φορές είτε με ατομικές ενέργειες είτε με στατικές φάσεις και στο τέλος έκανε τη διαφορά για την ομάδα του με το 1-1.
- Προφανώς και το ότι έχασε βαθμολογικά έδαφος ο Ολυμπακός δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι. Ωστόσο φάνηκε ότι έχει ακόμα αρκετά πράγματα να δουλέψει και να βελτιώσει και ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του.
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Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.