Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι δεν πάλεψε σκληρά με τον ΠΑΟΚ, πλην όμως ήταν άστοχος στην τελική προσπάθεια και ενώ πρακτικά με το λάθος δύο παικτών του σε μία άκυρη στιγμή ήρθε το 1-1. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από εκείνες τις βραδιές που έρχεται ένα αποτέλεσμα που δεν σε βολεύει. Δεν του ταιριάζει και δεν σε βοηθά βαθμολογικά. Ο Ολυμπιακός έχοντας μείνει κάπως πίσω στη βαθμολογία ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να ξεμακρύνει και άλλο. Και σίγουρα αυτό το 1-1 με τον ΠΑΟΚ δεν του έκανε καλό σε αυτό το σκέλος. Δεν τον ωφέλησε σε αυτό το κομμάτι.

Σαφέστατα ένας σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός δεν θα πανηγύριζε ποτέ ένα Χ, πλην όμως αυτή η ισοπαλία είναι αρκετά σκληρή αυτό το διάστημα. Εάν κάπου υπάρχει ένα «κρίμα» είναι στο ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε τόσο και έβαλε ένα γκολ από ωραία συλλογική προσπάθεια για το 1-0 για να δεχθεί τέρμα από τον αντίπαλό του από μία δική του κάκιστη και λανθασμένη στιγμή με τον λάθος χειρισμό της φάσης από τους Ορτέγκα και Τικνιζάν.

Από την άλλη όταν κάνεις τέτοιο λάθος ελλείψει καλής συγκέντρωσης και σωστής συννενόησης μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Να έρθει μία τέτοια εξέλιξη. Το πρώτο μέρος δεν ήταν κάτι που θα μας μείνει και πολύ. Δεν είδαμε κάποιο σούπερ ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την πιο μεγάλη φάση. Σε μία γενική εικόνα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν απλά άστοχος. Δεν ήταν καλός στην τελική του προσπάθεια είτε αυτή ήταν από τον Ζότα, είτε από τον Ρόκα, είτε από τον Μάριους, είτε από άλλους παίκτες.

Έχει σημασία για τον Ολυμπιακό να βρίσκει έναν αριθμό τερμάτων ανάλογα με τις φάσεις που φτιάχνει και έχει. Ο κόουτς Ιμανόλ τόνισε από την μεριά του ότι η αίσθηση ήταν σαν να έχασε ο Ολυμπιακός με αυτό το 1-1 και ενώ για την περίπτωση του γκολ του Ζίβκοβιτς έκανε λόγο για ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Ότι και να καταγραφεί και να αποτυπωθεί βέβαια τώρα δεν αλλάζει τα πράγματα και ούτε αυτό το 1-1. Εάν θέλουμε να σημειώσουμε κάποια πραγματάκια για το ματς συνοψίζουμε στο εξής: