Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει σφυρίξει τέσσερις φορές ματς Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και όλα έληξαν ισόπαλα.

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε να σφυρίξει ένα ακόμα ντέρμπι στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα ήταν ίδιο με τα προηγούμενα σε ό,τι αφορά τις μονομαχίες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (1-1).

Ο 43χρονος Ισπανός έφερε την τέταρτη ισοπαλία σε ντέρμπι των δύο ομάδων και μάλιστα οι τρεις είναι με σκορ 1-1. Ο Μαρτίνεθ έκανε, λοιπόν, σήμερα το 4 στα 4!

Η πρώτη φορά ήταν το 2019 και στη συγκεκριμένα την 1/12/2019, όταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στις 8/3/26, το ντέρμπι στο φαληρικό γήπεδο έληξε 0-0, ενώ στα playoffs της περασμένης σεζόν (10/5/26), επίσης με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό το σκορ ήταν 1-1.



