Γιάκιτς: Η διάγνωση του ΠΑΟΚ για τον διεθνή Κροάτη

Γιάκιτς: Η διάγνωση του ΠΑΟΚ για τον διεθνή Κροάτη

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Η εκτίμηση του ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Κρίστιαν Γιάκιτς και το διάστημα απουσίας του.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς ήταν ο μεγάλος άτυχος του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι (1-1) με τον Ολυμπιακό, αλλά η πρώτη διάγνωση είναι ότι απέφυγε την τεράστια ζημιά.

Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, ο οποίος τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε στο 20' από τον Τέιλορ, σύμφωνα με τη διάγνωση που έκανε το ιατρικό τιμ του Δικεφάλου, έχει κάκωση στο έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Γιάκιτς θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες. Θα υποβληθεί σ' εξετάσεις στην εθνική Κροατίας, όπου έχει κληθεί και θα φανεί αν θα επιβεβαιωθεί η αρχική διάγνωση. Ο Γιάκιτς έφυγε βουρκωμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο και υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς, αλλά ευτυχώς γλίτωσε, όπως φαίνεται, τα χειρότερα.

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