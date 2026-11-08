Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σκόραρε ακόμα μία φορά κόντρα στον Ολυμπιακό φτάνοντας τα 9 γκολ απέναντι στους Πειραιώτες, ενώ έχει δώσει και 10 ασίστ.

Την εξαιρετική του επίδοση όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό συνέχισε και στο ματς με τους Πειραιώτες για την 10η αγωνιστική της Super League ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε στο 71' το 1-1 εκμεταλλευόμενος το... δώρο των Ορτέγκα, Τικνιζιάν.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Συγκεκριμένα ο Ζίβκοβιτς πέτυχε το 9ο γκολ του σε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.

Από τα 9 τα 3 είναι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ τα άλλα 6 τα έχει πετύχει σε Play Offs. Εκτός από τα 9 γκολ, ο Σέρβος έχει δώσει και 10 ασίστ, δείχνοντας πως όταν έχει απέναντί του τον Ολυμπιακό... αφηνιάζει.