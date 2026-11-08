Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς το 1-1 από γκάφα Ορτέγκα, Τικνιζιάν

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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς το 1-1 από γκάφα Ορτέγκα, Τικνιζιάν

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Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έπειτα από λάθος των Ορτέγκα, Τικνιζιάν!

Ο ΠΑΟΚ στο 71' κι αφού νωρίτερα έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Χατζηδιάκο έκανε το 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Ορτέγκα επιχείρησε να πασάρει από ελεύθερο στον Τικνιζιάν, ο οποίος δεν κοιτούσε τη μπάλα, ο αρχηγός του Δικεφάλου Αντρίγια Ζίβκοβιτς την πήρε κι εκτέλεσε με το αριστερό, με την μπάλα να καταλήγει στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα!

Δείτε το 1-1

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@Photo credits: INTIME
     

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