Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, 2 λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς και πανηγύρισε με το... «Siu».

Οι πρώτες αλλαγές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνεργάστηκαν στο γκολ του Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Ο λόγος για τους Πουέρτα και Γκονζάλες, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο στο 56ο λεπτό και δύο λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα.

Στο 58' ο Κολομβιανός χαφ άνοιξε την μπάλα στα πλάγια στον Ζότα, ο Πορτογάλος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μεξικανός φορ εξ επαφής έκανε το 1-0, με την επί της ουσίας πρώτη επαφή του με την μπάλα.

Μάλιστα ο Γκονζάλες πανηγύρισε με το κλασικό «Siu» του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Tο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-0 επί του ΠΑΟΚ