Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Γκονζάλες ήρθε από τον πάγκο, χρειάστηκε 2 λεπτά για το 1-0 και πανηγύρισε α λα... Κριστιάνο
Οι πρώτες αλλαγές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνεργάστηκαν στο γκολ του Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Ο λόγος για τους Πουέρτα και Γκονζάλες, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο στο 56ο λεπτό και δύο λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα.
Στο 58' ο Κολομβιανός χαφ άνοιξε την μπάλα στα πλάγια στον Ζότα, ο Πορτογάλος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μεξικανός φορ εξ επαφής έκανε το 1-0, με την επί της ουσίας πρώτη επαφή του με την μπάλα.
Μάλιστα ο Γκονζάλες πανηγύρισε με το κλασικό «Siu» του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Tο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-0 επί του ΠΑΟΚ
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