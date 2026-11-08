Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Έσε αποχώρησε τραυματίας
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Ο Έσε βγήκε στο 56' με πρόβλημα τραυματισμού.
Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Σαντιάγκο Έσε.
Ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 55' του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν, αφού υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
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