Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης αστόχησε σε τετ α τετ με τον Ορτέγκα!
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Ο Ζαφείρης στο 31' δεν κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακού.
Ο ΠΑΟΚ έχασε ασύλληπτη ευκαιρία στο 31' για να πάρει κεφάλι στο σκορ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Ζαφείρη, ο διεθνής μέσος βγήκε τετ α τετ με τον Ορτέγκα και είχε όλο τον χρόνο ν' αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά το δεξί πλασέ του έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME
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