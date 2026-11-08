Ο Ζαφείρης στο 31' δεν κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ασύλληπτη ευκαιρία στο 31' για να πάρει κεφάλι στο σκορ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Ζαφείρη, ο διεθνής μέσος βγήκε τετ α τετ με τον Ορτέγκα και είχε όλο τον χρόνο ν' αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά το δεξί πλασέ του έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

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