Ερασιτέχνης Ηρακλής: «Δεν πρόκειται πλέον για ανθρώπινα λάθη, Λανουά και Βαλέρι καταδικάζουν συστηματικά την ομάδα»

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής έκανε επίθεση στους Λανουά και Βάλερι για τη διαιτησία την οποία έτυχε ο Ηρακλής στο ματς με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο.

Ευθεία επίθεση στην ΚΕΔ εξαπέλυσε ο Ερασιτέχνης Ηρακλής, ο οποίος τόνισε ότι Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας των Λανουά και Βαλέρι καταδικάζει συστηματικά τον «Γηραιό» μέσω των διαιτητικων επιλογών τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένη σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη.

Κλείνοντας τόνισε πως η ομάδα δεν απαιτεί ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά ισονομία, σεβασμό στην ιστορία της και δικαιοσύνη απέναντι στον κόσμο της, που γεμίζει το γήπεδο.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Μέχρι πότε, κ. Λανουά και κ. Βαλερί;»

Ο Γ.Σ. Ηρακλής εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το Καυτανζόγλειο στάδιο, δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα και σπρώχνοντας την ομάδα μας σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική εμφάνιση.

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, η εκπληκτική προσπάθεια της διοίκησης, η εντυπωσιακά μαζική στήριξη του κόσμου, ο μόχθος των ποδοσφαιριστών μας και η κατάθεση ψυχής στο χορτάρι ακυρώθηκαν από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Απευθυνόμαστε ευθέως στους επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον κ. Στεφάν Λανουά και τον κ. Πάολο Βαλέρι:

• Διαπιστώνουμε με αγανάκτηση την εξαιρετική ευαισθησία και την εξονυχιστική ακρίβεια που επιδεικνύεται όταν πρόκειται να καταλογιστεί οτιδήποτε εις βάρος του Ηρακλή ακόμη και στο 94ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

• Την ίδια στιγμή, τόσο το διαιτητικό τρίδυμο όσο και οι υπεύθυνοι του VAR επιδεικνύοντας μια άνευ προηγουμένου αφασία, «έπνιξαν» δύο καθαρές αποβολές εις βάρος του Παναθηναϊκού, την ώρα που το παιχνίδι ήταν απόλυτα αμφίρροπο. Έκλεισαν τα μάτια σε κραυγαλέες φάσεις, αλλοιώνοντας τις ισορροπίες και καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένη σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη.

Οι κ.κ. Λανουά και Βαλερί καταδικάζουν συστηματικά τον Ηρακλή μέσω των διαιτητικών επιλογών και της ανοχής τους.

Ο Ηρακλής δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση. Απαιτεί ισονομία, σεβασμό στην ιστορία του και δικαιοσύνη απέναντι στους φιλάθλους που γεμίζουν το γήπεδό του.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ