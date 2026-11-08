Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του Ηρακλή.

Όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκε να παραδοθεί, αρνήθηκε να κάνει το χατίρι σε εκείνους που θέλουν να τον γκρεμίσουν από την κορυφή, έδειξε χαρακτήρα, μέταλλο, δίψα και τρέλα για τον τίτλο και ισοπέδωσε κάθε είδους απαγόρευση! Οι οπαδοί, εκείνη της αστυνομίας, έστειλαν το μήνυμα προς το αγωνιστικό τμήμα. Nα μην τα παρατάς ποτέ! Nα φτάνεις μέχρι την νίκη. Βρήκαν τον τρόπο και ήταν στη θέση τους.

Στις κερκίδες, δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Ένα μεγάλο respect και σε αυτούς αλλά και στους φίλους του Ηρακλή που βοήθησαν, ώστε να αποδοθεί οπαδική δικαιοσύνη, μιας και δεν υπήρχε κανένας μα απολύτως κανένας σοβαρός λόγος να λείπουν οι οπαδοί του Τριφυλλιού από το Καυταντζόγλειο. Το σύνολο του Νίστρουπ το έλαβε το μήνυμα και σε ένα κακό βράδυ βάσει απόδοσης, πάλεψε μέχρι το τέλος, έσπασε την... απαγόρευση νίκης του εξαιρετικού Ηρακλή και στο φινάλε ξέρανε τους πάντες! Πήρε μία τεράστια νίκη, απέδρασε από την Θεσσαλονίκη, κατάφερε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό να κάνει ένα φοβερό 8/8 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος!

Δικαιώνοντας την ποδοσφαιρική άποψη πως κανένα ντέρμπι αιωνίων δεν είναι crash test αλλά η διάρκεια είναι αυτό που μετράει. Πάντα. Στον πρωταθλητισμό είναι απίθανο να κάνεις παιχνίδια κάθε αγωνιστική τοπ επιπέδου, δεν γίνεται κάθε ματς να παράγεις στον... θεό, να μην νιώθεις απειλή. Κάποια βράδια θα είσαι κακός, δεν θα σου βγαίνει το παιχνίδι. Θα πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα πάρεις. Σε αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές του Παναθηναϊκού του συνέβη ελάχιστες φορές. Βρήκε τον τρόπο απόψε να κάνει την δουλειά κι αυτό είναι φτιαγμένο από ΧΡΥΣΑΦΙ. Κάνοντας μάλιστα και την πρώτη του ανατροπή στη χρονιά!

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ειδικά στο πρώτο μέρος έκανε μία από τις χειρότερές του εμφανίσεις και ξαναπληγώθηκε από μια στατική φάση. Είναι πλέον δεδομένο. Τούτο, δηλαδή η διαχείριση των αμυντικών στημένων, αποτελεί μέχρι στιγμής την αχίλλειο πτέρνα της ομάδας του Νίστρουπ και πρέπει να βρεθεί λύση, ώστε το Τριφύλλι να μην είναι τόσο ευάλωτο σε αυτές τις καταστάσεις. Στο δημιουργικό κομμάτι οι ''πράσινοι'' ήταν πολύ πρόχειροι, πολύ βιαστικοί, σήκωναν την μπάλα συνεχώς στον αέρα και δεν μπορούσαν βρουν λύση απέναντι στον φοβερά τακτοποιημένο Ηρακλή του Ματσάρι που με αυτό το 5-4-1 έκλεισε όλους τους χώρους και είδε τους αμυντικούς του να παίρνουν σχεδόν όλες τις κομβικές μονομαχίες. Τα δημιουργικά ατού ήταν σε κακό βράδυ και το ημίχρονο πήγε σβηστά στο 1-0, με εξαίρεση την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμπόρδα στο φινάλε.

O Nίστρουπ ανακάτεψε την τράπουλα ορθά, έπαιξε φουλ επίθεση με δίδυμο στα χαφ τον Λουζά και τον Ταμπόρδα, έβαλε τον τρομερό Κυριακόπουλο και βρήκε γρήγορα το γκολ της ισοφάρισης. Έκτη ασίστ από τον Έλληνα άσο, τρομερή ενέργεια του Ντέσερς που έφτασε τα 10 γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, όμως, να πατήσει πάνω σε αυτό, δεν μπόρεσε να χτίσει μομέντουμ και δεν απείλησε ξανά ουσιαστικά. Πίεζε αλλά χωρίς αποτέλεσμα και ποιότητα στις τελικές επαφές.

Κάποιες φορές, όμως, το ποδόσφαιρο θα σου δώσει αναδρομικά πράγματα. Κι όσο το παλεύεις, αυξάνεις τις πιθανότητες να δικαιωθείς. Είναι μία τυχερή στιγμή το χέρι; Προφανώς. Καλά δεν συζητάμε καν αν είναι ή όχι παράβαση. Μόνο ο Ευαγγέλου δεν το είδε, γνώριμος για την συμπάθειά του στο Τριφύλλι. Ο Καλάμπρια την έστειλε στο πλεκτό και στον... κουβά όσους περίμεναν γκέλα!