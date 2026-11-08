Ο αντιπρόεδρος του Ηρακλή πήγε στη συνέντευξη Τύπου αντί για τον Ματσάρι: «Είδε όλη η Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος του Ηρακλή, Αριστοτέλης Περράκης πήγε στη συνέντευξη Τύπου αντί για τον Βάλτερ Ματσάρικαι τόνισε πως είδε όλη η Ελλάδα τι συνέβη στο «Καυτανζόγλειο».

Ο Ηρακλής ηττήθηκε με 2-1 από τον Παναθηναϊκό με γκολ στο φινάλε του αγώνα σε ματς για την 10η αγωνιστική της Superleague κι έχει σοβαρά παραπάνο για τη διαιτησία. Ο προπονητης της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρι αποχώρησε από το γήπεδο τη στιγμή που καταλογίστηκε το πέναλτι που έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» και δεν επέστρεψε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, δεν πήγε ούτε στη συνέντευξη Τύπου, εκεί που αντί για κείνον ή κάποιον άλλον από το τεχνικό επιτελείο του «Γηραιού» εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Αριστοτέλης Περράκης, ο οποίος επεσήμανε πως ο Ιταλός τεχνικός αρνήθηκε να έρθει εκεί και πως εκείνος πήγε απλά για να τους ενημερώσει τονίζοντας πως δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο για όσα είδε όλη η Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο κ. Ματζάρι αρνείται να έρθει στη συνέντευξη Τύπου μετά από όλα όσα έγιναν σήμερα. Μαζί και το προπονητικό σταφ. Ως ένδειξη ευθύνης και από σεβασμό απέναντί σας (σ.σ. στα ΜΜΕ) ήρθα να κάνω αυτή τη δήλωση, ώστε να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Όσον αφορά στις φάσεις και όλα αυτά που είδε όλη η Ελλάδα, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Όλα τα έδειξε η εικόνα», ανέφερε.



Για τις αποφάσεις του διαιτητή είπε: «Είναι κάτι που δεν εξήγησε ούτε σε μας. Από σεβασμό στα ΜΜΕ ήρθα εγώ και ανέλαβα την ευθύνη».