Ο Σαντίνο Αντίνο αντίκρισε κίτρινη κάρτα στον αγώνα με τον Ηρακλή κι έτσι συμπλήρωσε τις τρεις γεγονός που σημαίνει πως θα χάσει ένα από τα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού.

Η τεράστιας σημασία νίκη που σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του Ηρακλή με 2-1 δεν είναι ήρθε χωρίς απώλειες, αφού μπορεί να μην τραυματίστηκε κάποιος παίκτης των «πράσινων», όμως υπήρξε ένας που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Συνολικά δέχθηκαν πέντε παίκτες του «τριφυλλιού» κίτρινη κάρτα, με τα ονόματα των Καλάμπρια, Καμαρά, Αντίνο, Κοντούρης και Ντε Βράι να καταγράφονται στο μπλοκάκι του Ευαγγέλου.

Απ' αυτούς ο «άτυχος» ήταν ο Αργεντινός εξτρέμ, αφού εφτασε τις τρεις κίτρινες κάρτες στο φετινό πρωτάθλημα (είχε δεχθεί και με Ολυμπιακό και Λεβαδειακό) κι έτσι θα πρέπει να απουσιάσει από ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της ομάδας του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα ματς με τον ΌΦΗ στο ΟΑΚΑ (22/11), τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (29/11), τον Άρη εντός (06/12) και τον ΠΑΟΚ εκτός (13/12) για να εκτίσει εκεί την ποινή του ο 21χρονος εξτρέμ.