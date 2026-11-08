Νίστρουπ: «Είμαι περήφανος για τη νοοτροπία της ομάδας, η πιο σημαντική νίκη μας μέχρι τώρα»

Η συνέντευξη Τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ έπειτα από τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του Ηρακλή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έκρυψε τη χαρά του για το κρίσιμο αυτό παιχνίδι που πήρε η ομάδα του νικώντας τον Ηρακλή με 2-1, την επικράτηση στο οποίο χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως είναι περήφανος για τη νοοτροπία της ομάδας του, δίνοντας εξηγήσεις, γιατί έβγαλε τον Αντίνο και παίρνοντας θέση και για τη δεύτερη φάση που διαμαρτύρεται ο «Γηραιός», αλλά και γιατί έβαλε τον Τσάπρα.

Στο φινάλε δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας, αλλά και να τους προτρέψει όλους να δουλέψουν για να υπάρχουν οπαδοί των δύο ομάδων σε όλα τα γήπεδα.

Η συνέντευξη Τύπου του Νίστρουπ

Για την νίκη:

«Πρέπει να μπορείς να πάρεις ματς όπως το αποψινό αν θες να πας μέχρι το τέλος. Δεν θα έχουμε πάντα τον απόλυτο έλεγχο. Ο αντίπαλος μας έβαλε δυσκολίες, ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος. Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Βρήκαμε τον τρόπο λόγω της νοοτροπίας μας. Δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Ήμασταν τυχεροί στο τέλος που η μπάλα βρήκε στο χέρι. Ήταν καθαρό το πέναλτι. Ήταν ξεκάθαρο. Πρέπει να είναι σε θέση να παίρνεις και αυτά τα παιχνίδια. Είμαι περήφανος για την νοοτροπία της ομάδας μετά το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Νικήσαμε οκτώ παιχνίδια στη σειρά. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς».

Για την φάση του Αντίνο που έχουν παράπονα οι άνθρωποι του Ηρακλή:

«Ήταν σκληρό παιχνίδι. Αφήστε τους παίκτες να παίξουν σκληρά και μετά να δίνεις κίτρινες κάρτες. Δεν είναι δεύτερη κίτρινη τα πάντα. Τον έβγαλα γιατί ήταν κουρασμένος. Είχε κουραστεί. Πίστεψα πως δεν θα μπορούσε να παίξει άλλο. Δεν ήταν κοντά να πάρει κάρτα. Ο αντίπαλος έσκυψε το κεφάλι και ήταν μια 50-50 κατάσταση. Προσπάθησε να παίξει την μπάλα. Τον έβγαλα γιατί ήθελα φρεσκάδα».

Για τον Καλάμπρια:

«Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Δεν ήταν πρόβλημα ότι είχε κίτρινη κάρτα. Βάλαμε τον Τσάπρα γιατί θέλαμε ένταση και φρεσκάδα και βοήθεια στις στατικές φάσεις».

Για την ανατροπή και τον κόσμο της ομάδας:

«Τους είπα στους παίκτες πως αυτή η νίκη ήταν η πιο σημαντική μέχρι τώρα. Πήραμε όλα τα ματς μέχρι σήμερα και ήμασταν μπροστά. Ήταν η πρώτη ανατροπή. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Κανένα παιχνίδι δεν είναι απλό. Κρατάμε ψηλά την πίστη. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μέχρι το τέλος. Είμαι ενθουσιασμένος με τον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλο πάθος. Μας βοήθησαν μέχρι το τέλος. Γενικότερα δεν θα άνοιγα συζήτηση για αυτό αλλά βλέποντας τα πράγματα ως τρίτος θα ήθελα να κάνουμε ότι μπορούμε για να υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί σε όλα τα γήπεδα. Όλοι να δουλέψουν μαζί για να μπορούν οι Έλληνες να πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα».