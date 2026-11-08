Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είχε έναν τραυματισμό στο φινάλε του αγώνα του Αστέρα ΑΚΤΟR με την Καλαμάτα, όμως από την πρώτη εκτίμηση υπάρχει αισιοδοξία ενόψει Εθνικής.

Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Δημήτρη Κουρμπέλη στο φινάλε της αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με την Καλαμάτα, στις τάξεις τόσο των Αρκάδων όσο και της Εθνικής, όμως τα πρώτα νέα που έρχονται από την Τρίπολη είναι ευχάριστα.

Ο διεθνής αμυντικός χαφ μετά το ματς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ενοχλήσεις στο γόνατο και μάλιστα έπιασε το κεφάλι του σε κίνηση απογοήτευσης κι εν συνεχεία σηκώθηκε με δυσκολία.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο αρχηγός των Κιτρινομπλέ γύρισε το πόδι του και σε πρώτη φάση κατάσταση του δεν φαίνεται σοβαρή. Φυσικά, υπάρχει αναμονή και τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του.

Ο εκ των captain της Εθνικής είναι κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ερχόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, για το φινάλε του Nations League.