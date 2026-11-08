Καλάμπρια: «Για μένα δεν είναι πρόβλημα η πίεση, με βοηθά»

Οι δηλώσεις του Ντάβιντε Καλάμπρια μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του Ηρακλή.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ήταν ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του Ηρακλή, αφού ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Κυριακόπουλος στο φινάλε του αγώνα οδηγώντας την ομάδα του σε μία σπουδαία επικράτηση.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ δήλωσε πως η πίεση δεν αποτελεί πρόβλημα για τον ίδιο, αλλά ίσα ίσα τον βοηθάει να έχει καλύτερη απόδοση. Τόνισε πως μπορεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να ήταν ένα από τα μεγαλύτερη της σεζόν για το «τριφύλλι» ενώ επισήμανε πως είναι ικανοποιημένος με τον απολογισμό των τεσσάρων γκολ που έχει μέχρι στιγμής.

Οι δηλώσεις του Καλάμπρια

Για το «κρύο» αίμα που είχε:

«Στο μυαλό μου ήταν να σκοράρω (γέλια). Το έκανα και ήταν σημαντικό για μας που κερδίσαμε. Για μένα δεν είναι πρόβλημα η πίεση. Με βοηθά να έχω πίεση για να κερδίζουμε και να έχω καλή απόδοση».



Για το αν αυτή ήταν η πιο δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού φέτος;

«Ναι, σίγουρα. Ο αντίπαλος έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Εμείς ίσως ήμασταν λίγο κουρασμένοι, κάναμε πολλά λάθη. Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο Ηρακλής έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που πήραμε τη νίκη. Μπορεί να ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν για μας».

Για τα τέσσερα γκολ που έχει μέσα στη σεζόν :

«Ναι, δεν είναι άσχημα (γέλια). Αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου και μέχρι τώρα είναι μια καλή σεζόν για μένα. Ελπίζω να σκοράρω και να δίνω ασίστ ακόμη περισσότερο».