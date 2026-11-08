Ολυμπιακός: Το σχόλιο του Καραπαπά για τη διαιτησία στο Ηρακλής - Παναθηναϊκός

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Το σχόλιο του Καραπαπά για τη διαιτησία στο Ηρακλής - Παναθηναϊκός

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Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε 2 αναρτήσεις που είχαν να κάνουν με το Ηρακλής - Πααθηναϊκός. Η μία εξ αυτών αφορούσε στη διαιτησία του ματς.

Σε σχέση με το διαιτητικό κομμάτι το σχόλιο του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, είχε ως εξής: «Έβαλε 2 φορές το χέρι στην τσέπη αλλά δεν έδωσε όχι μία φορά, 2 φορές κόκκινη στον Αντίνο. Νομοθετικό διάταγμα». Σε ένα 2ο Insta Story του ανέφερε: «Τροφή για σκέψη.

Φανταστείτε ενώ υπήρχε απαγόρευση από την Αστυνομία να πήγαιναν 200 Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη; Τι λέτε εσείς; Θα τους διευκόλυναν να πάνε με ασφάλεια στο γήπεδο ή θα είχαμε 200 δικογραφίες;».Ακολούθησαν και 2 Insta Stories με φάσεις όπου έδειχνε μαρκαρίσματα του Αντίνο.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

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