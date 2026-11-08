Νίστρουπ: «Όχι παράπονα για το πέναλτι, ήταν σύμπτωση, αλλά ξεκάθαρη παράβαση»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του Ηρακλή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί του Ηρακλή, αλλά όχι και με την εμφάνιση της ομάδας του, την οποία χαρακτήρισε την χειρότερη που έχει κάνει φέτος, μετά από κείνη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Δανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την παράβαση από την οποία προέκυψε το πέναλτι που κρίνει το ματς, αν και παραδέχθηκε πως η ομάδα του στάθηκε τυχερή στο σημείο αυτό, γιατί το ματς φαινόταν πως θα έληγε ισόπαλο.

Τέλος, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη φανταστική του στήριξη.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Για την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού:

«Η πιο κακή μας εμφάνιση από το ματς με τον Ολυμπιακό. Σκληρό ματς με φίζικαλ αντίπαλο. Δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε. Η εικόνα τους ματς έδειχνε προς θα πήγαινε προς την ισοπαλία όσο περνούσε η ώρα. Σταθήκαμε τυχεροί στη φάση του πέναλτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν ήταν, είναι ξεκάθαρη η παράβαση. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Ακούμε πολλά τους τελευταίους τέσσερις μήνες για τις κόκκινες και τα πέναλτι. Ήμασταν τυχεροί, γιατί ήταν σύμπτωση. Ήταν κακή μέρα».

Για το αν τέτοια αποτελέσματα είναι αυτά που μπορούν να τον πάνε μέχρι το τέλος:

«Απλά κοιτάμε το επόμενο ματς. Είναι ένα δύσκολο ματς με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Την Πέμπτη ήμασταν καλοί. Σήμερα δεν τα πήγαμε καλά. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κακές ομάδες. Θα είναι δύσκολο να διανύσουμε όλον τον δρόμο μέχρι το τέλος. Υψηλός ο συντελεστής δυσκολίας. Τώρα θα ξεκουραστούμε στη διακοπή και θα γεμίσουμε φρέσκια ενέργεια. Φανταστική η στήριξη του κόσμου, είναι σημαντικό για εμάς».