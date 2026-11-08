Τεράστιας αξίας και σημασίας νίκη για την πρωταθλήτρια!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού που ήρθε με ανατροπή για την ομάδα του Νίκολιτς και με παίκτη λιγότερο...

Συνιστούσε επιτακτική ανάγκη για την ΑΕΚ η επικράτηση επί του Λεβαδειακού στην Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα έπειτα από την ήττα στο ΟΑΚΑ προκειμένου να μη προκύψει αύξηση της διαφοράς από την κορυφή που θα ήταν καταστροφική για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό και έκανε η πρωταθλήτρια αν και χρειάστηκε να δουλέψει πολύ παραπάνω από το συνηθισμένο στην έδρα της μιας και βρέθηκε πίσω στο σκορ και μάλιστα πήγε στα αποδυτήρια με το 0-1... Χρειάστηκε βέβαια μόλις 9 λεπτά στην επανάληψη για να αντιστρέψει την κατάσταση, να το κάνει 2-1 και μάλιστα παρά το γεγονός ότι στη φάση που προέκυψε το πέναλτι χρειάστηκαν 5 λεπτά τσεκ για τα πεντακάθαρα χέρια του πρωταγωνιστή! Όλα ίσως να ήταν πολύ πιο εύκολα αν Μόσχου και Κουμπαράκης δεν είχαν κλείσει τα μάτια στο πέναλτι μαρς στον Μουκουντί στο πρώτο 45λεπτο και με το σκορ στο 0-0 σε πεντακάθαρο τράβηγμα φανέλας του άσου της Ένωσης...

Η αρχή στο ματς ήταν αναμενόμενη με την ΑΕΚ να κυριαρχεί, να έχει την κατοχή, να ελέγχει τον ρυθμό και να επιτίθεται συνέχεια προς την εστία του Λεβαδειακού δίχως καλές τελικές αποφάσεις. Η προειδοποίηση από την ομάδα της Βοιωτίας ήρθε στο κόρνερ που πήγε στο δοκάρι, απ' ευθείας από τον Ποπέσκου στο 4' και αυτό ήταν όλο έως και την εκπληκτική αντεπίθεση που έφερε το γκολ των φιλοξενούμενων. Οι Βοιωτοί έφυγαν στο χώρο, συνεργάστηκαν άψογα, ο Ποπέσκου έκανε το γύρισμα και ο Κομπνάν με άπιαστο σουτ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1! Είχαν προηγηθεί ένα ακυρωθέν, σωστά, γκολ της ΑΕΚ με τον Βάργκα από ωραίο πέρασμα του Μαρίν και μία ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία με τον Κοϊτά να στρώνει στον Γιόβιτς και την μπάλα να αναπηδάει να βρίσκει στο καλάμι του και να φεύγει προς το πλάγιο άουτ και ενώ ο Σέρβος φορ ήταν στο ύψος της μικρής περιοχής ανενόχλητος!

Γενικά η πρωταθλήτρια είχε 12 τελικές και 3 στην εστία αντί μόλις 3 και 2 στο κουτί του αντιπάλου και έξι κόρνερ στο ένα εξ' αυτών υπάρχει η παράβαση στον Μουκουντί που τραβάει την φανέλα ο αντίπαλος! Είχε σωστή επιθετική ανάπτυξη με πολλές πάντως επιπόλαιες επιλογές στη τελική απόφαση και τον Μάγερ μάλλον εγκλωβισμένο στα χαφ δίχως χώρο να φέρει σωστά την μπάλα στην εστία του αντιπάλου όπως το συνηθίζει όταν παίζει από δεξιά. Ο Νίκολιτς δικαιολογημένα επέλεξε στο δεξί φτερό της επίθεσης τον Κοϊτά που ανταποκρίνεται καλύτερα και δίνει βοήθειες στο μπακ, βέβαια στη φάση του γκολ που ξεκινάει από αυτό το άκρο, ξεχάστηκε και άφησε τον θετικό Χριστακόπουλο μόνο με δύο να επιλέξει να πέσει στην μπάλα: με αποτέλεσμα να βγει υπεραριθμία στην πλευρά και να έρθει το 0-1 με υπέροχη πάντως συνεργασία των φιλοξενούμενων και σούπερ τελείωμα του Κομπνάν...

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Γκατσίνοβιτς όχι γιατί ο Χριστακόπουλος δεν πήγε καλά αλλά για να έχει και έναν ακόμη επιθετικογενή παίκτη παραπάνω προκειμένου να γυρίσει το ματς. Από τα δεξιά μάλιστα ήρθε η ανάπτυξη με τη σέντρα που έφερε τη φάση που κέρδισε πέναλτι η ΑΕΚ απόλυτα σωστά, χάρη στον Κουμπαράκη στο VAR, όπου ήρθε και η ισοφάριση! Αλλά και το δεύτερο τέρμα της Ένωσης ήρθε από το υπέροχο ανέβασμα του Σέρβου άσου και την υπέροχη ασίστ για τον καταπληκτικό Βάργκα που εκτέλεσε με το κεφάλι στο απέναντι παράθυρο... Είναι αλήθεια ότι ο Δικέφαλος μπήκε με πατημένο το γκάζι στο δεύτερο 45λεπτο για να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να θεωρήσει ότι μπορεί να αποσπάσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας και του έδωσε να καταλάβει ότι θα υπάρχει αντίδραση και μάλιστα προκειμένου να γυρίσει το ματς όπως και έγινε και μάλιστα μέσα σε ένα δεκάλεπτο!

Ήταν όμως γραπτό αυτό το ματς να μη τελειώσει με το 2-1 και είχε να δώσει ακόμη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έως και το φινάλε της αναμέτρησης αφού προέκυψε η αποβολή, σωστή απόφαση όπως όλες του Κουμπαράκη στο VAR (και η φάση του πέναλτι που έδωσε ο Μόσχου αλλά πήρε πίσω στον Αριάγκα) για τον Μαρίν! Μοναδική λανθασμένη απόφαση αναμφισβήτητα η φάση του πέναλτι μαρς πάνω στον Μουκουντί στο πρώτο ημίχρονο και προτού συμπληρωθεί το δεκάλεπτο που θα άλλαζε όλο το ματς όπως συνήθως συμβαίνει όταν η ΑΕΚ βρίσκει γκολ νωρίς στην Νέα Φιλαδέλφεια... Ο Δικέφαλος επικράτησε χάρη στα φορ της φυσικά που βρήκαν γκολ και οι 2, τι πιο σύνηθες θα πει κανείς, αλλά και επειδή άντεξε δίχως να απειληθεί ουσιαστικά παρά το μεγάλο διάστημα που χρειάστηκε να παίξει (επαναλαμβάνω δικαιολογημένα) με παίκτη λιγότερο και μάλιστα δίχως τον διεθνή Ρουμάνο χαφ...

Εξαιρετικής σημασίας και τεράστια νίκη, αν συνυπολογίσουμε την υπερπροσπάθεια στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης προ ημερών, τώρα διακοπή και δουλειά ενόψει της επανανέναρξης για την ΑΕΚ!