O VAR Κουμπαράκης διόρθωσε δύο λάθη του Μόσχου μέσα σε τρία λεπτά στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός. Αποβολή για Μαρίν, ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ του Αριάγκα.

Μετά το πέναλτι που δεν έδωσε σε πρώτο χρόνο υπέρ της ΑΕΚ ο διαιτητής Μόσχου είχε ακόμα δύο σημαντικά λάθη στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 80' ο διαιτητής από το Λασίθι πήγε για on-field review και έδειξε απευθείας κόκκινη στον Ραζβάν Μαρίν για σκληρό μαρκάρισμα στον Κωστή, αφήνοντας τον Δικέφαλο με 10 παίκτες.

Στο 83' ο Μόσχου έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κορνέζου στον Αριάγκου, όμως έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη το ακύρωσε.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Δικέφαλος διατήρησε το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

Η αποβολή του Μαρίν

Το ακυρωθέν πέναλτι