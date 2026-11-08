ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Δύο παρεμβάσεις VAR σε 3 λεπτά, αποβολή του Μαρίν και ακύρωση πέναλτι για τον Δικέφαλο
Μετά το πέναλτι που δεν έδωσε σε πρώτο χρόνο υπέρ της ΑΕΚ ο διαιτητής Μόσχου είχε ακόμα δύο σημαντικά λάθη στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο 80' ο διαιτητής από το Λασίθι πήγε για on-field review και έδειξε απευθείας κόκκινη στον Ραζβάν Μαρίν για σκληρό μαρκάρισμα στον Κωστή, αφήνοντας τον Δικέφαλο με 10 παίκτες.
Στο 83' ο Μόσχου έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κορνέζου στον Αριάγκου, όμως έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη το ακύρωσε.
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Δικέφαλος διατήρησε το τρίποντο μέχρι το φινάλε.
Η αποβολή του Μαρίν
Το ακυρωθέν πέναλτι
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