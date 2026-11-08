Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Ο Μάρκες έβαλε μπροστά στο σκορ τον «γηραιό»
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Ο Μάρκες στο 17' έκανε το 1-0 για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Ηρακλής στο 17' από στατική φάση αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό και πήρε προβάδισμα στο σκορ (live στο Gazzetta).
Ο Ίβι Λόπεθ εκτέλεσε το φάουλ, ο Βούρος έβαλε το πόδι του μπροστά από τον Σαλάχ-Εντίν, που δεν πήγε δυνατά στη μπάλα και γύρισε στον Μάρκες, με τον Πορτογάλο φορ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Το γκολ του Ηρακλή
@Photo credits: eurokinissi
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