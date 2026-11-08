Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο
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Στο Καυτανζόγλειο υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού.
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού παρά την απαγόρευση από την αστυνομία προμηθεύτηκαν εισιτήρια και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Ηρακλή.
Στο Καυτανζόγλειο μπήκαν περίπου 1.000 φίλοι του τριφυλλιού, οι οποίοι με αυτούς του Ηρακλή έχουν δημουργήσει μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Δείτε βίντεο
@Photo credits: eurokinissi
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