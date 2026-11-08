ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Υπέροχη συνεργασία των Βοιωτών, 0-1 ο Κομπνάν
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O Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες να προηγηθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό και το «πλήρωσε», καθώς οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο 26ο λεπτό ο Κωστή «τρύπησε» την άμυνα του Δικεφάλου με υπέροχη κάθετη, ο Ποπέσκου έκανε το γύρισμα και ο Κομπνάν με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Το γκολ του Λεβαδειακού για το 0-1
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