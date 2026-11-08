O Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες να προηγηθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό και το «πλήρωσε», καθώς οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 26ο λεπτό ο Κωστή «τρύπησε» την άμυνα του Δικεφάλου με υπέροχη κάθετη, ο Ποπέσκου έκανε το γύρισμα και ο Κομπνάν με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το γκολ του Λεβαδειακού για το 0-1