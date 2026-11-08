Πριν τη σέντρα του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια οι αρχηγοί ΑΕΚ και Λεβαδειακού, μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο άφησαν ανθοδέσμες στην Original στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη δολοφονία του Μάριου Ρουμπή, με την ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό να τιμούν τη μνήμη του δολοφονημένου οπαδού πριν τη σέντρα της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι αρχηγοί των δυο ομάδων, Πέτρος Μάνταλος και Παναγιώτης Λιάγκας, πήγαν μαζί με τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο, στην Original, όπου είχε στηθεί μεγάλο πανό με τη μορφή του δολοφονημένου Ενωσίτη και άφησαν λουλούδια.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών φίλησε και τη φωτογραφία του Ρουμπή που βρίσκεται στη θύρα 21.

Ο φόρος τιμής στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή