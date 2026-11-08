Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την υπερπροσπάθεια και τη συγκλονιστική εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό και να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια (17:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.

To ερωτηματικό που είχε να κάνει με τον αντικαταστάτη του τιμωρημένου Ρότα «λύθηκε», καθώς ο Σέρβος τεχνικός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον νεαρό Σπύρο Χριστακόπουλος, ο οποίος κάνει ντεμπούτο σε επίπεδο Super League.

Από εκεί και πέρα ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία και επιστροφή του Στρακόσα πάει για μετά τη διακοπή. Μουκουντί - Ρέλβας τα δύο στόπερ και ο Πήλιος παραμένει αρσιτερά. Μαρίν και Μάνταλος θα είναι το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, ενώ Κοϊτά και Μάγερ διατηρήθηκαν στα «φτερά». Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα.

Σε σχέση με το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (πέρα από την αναγκαστική αλλαγή του Ρότα) στον πάγκο έμειναν οι Κάιρινεν, Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς, με τους Μαρίν, Μάνταλο και Βάργκα να παίρνουν τις θέσεις τους.

Eκτός του Ζοάο Μάριο που προέρχεται από πνευμονία στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Ζίνι, όμως συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Αργύρης Αργυρίου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μαρίν, Μάνταλος, Μάγερ - Βάργκα, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Στρακόσα, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Βιτάλις, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Αργυρίου