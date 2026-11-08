ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία η παρουσίαση του νέου γηπέδου στην Τούμπα

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ παίρνει την τελική μορφή του και παρουσιάζεται.

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου αναμένεται η παρουσίαση αρχικά στον ΑΣ της εξωτερικής όψης και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αποκαλύψει την τελική αρχιτεκτονική μορφή της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού», με τις τελευταίες πληροφορίες να τοποθετούν την παρουσίαση αρχικά στο ΔΣ του Ερασιτέχνη, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και, εκτός απροόπτου, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Η παρουσίαση του Σεπτεμβρίου στην Τούμπα είχε δώσει μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα για τον τεχνικό και μελετητικό σχεδιασμό του έργου, με τη συμμετοχή της SALFO, της Populous, της Buro Happold και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων εταιρειών. Εκείνο που είχε παραμείνει εκτός παρουσίασης ήταν η εξωτερική όψη του νέου γηπέδου.

Ο λόγος είχε να κάνει με την επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αλλαγές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διαδικασίες αυτές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προετοιμάζουν την παρουσίαση του συνολικού project.

Αυτή τη φορά δεν αναμένεται να παρουσιαστούν μόνο οι εξωτερικές όψεις. Στο υλικό θα περιλαμβάνονται τα αναλυτικά σχέδια και οι μελέτες, η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, οι υποδομές φιλοξενίας, αλλά και οι εγκαταστάσεις που θα πλαισιώνουν το γήπεδο.

Στον σχεδιασμό προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης, εγκαταστάσεις εστίασης και εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνολική ανάπλαση της περιοχής. Στόχος παραμένει η δημιουργία ενός γηπέδου χωρητικότητας περίπου 34.000-35.000 θεατών, που θα λειτουργεί καθημερινά και όχι αποκλειστικά τις ημέρες των αγώνων.

Το Καυτανζόγλειο και η ανησυχία για το καλοκαίρι του 2027

Την ώρα που ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο προχωρά, το ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό αφορά το Καυτανζόγλειο, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει την προσωρινή έδρα του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Οι διαδικασίες για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο Εθνικό Στάδιο έχουν καθυστερήσει σημαντικά και πλέον υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα του ΠΑΟΚ προβλέπει την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2027, με εκτιμώμενη διάρκεια κατασκευής 40 μηνών και ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2030.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου είχαν ξεκαθαρίσει από την πρώτη παρουσίαση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην κατεδάφιση της σημερινής Τούμπας χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η κύρια άδεια δόμησης. Πλέον, όμως, υπάρχει και η παράμετρος της προσωρινής έδρας, καθώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γνωρίζει εγκαίρως πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καυτανζόγλειο.