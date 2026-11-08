Ο… αγαπημένος αντίπαλος του Ζίβκοβιτς που δεν θα έφευγε ποτέ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το σπουδαίο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, το νέο συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς και τα νεότερα στο μπάσκετ.

Ειπώθηκε και γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο… «Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Σαββίδης αναλαμβάνει την υπόθεση του Ζίβκοβιτς, υπάρχει περίπτωση να τη χάσει;».

Πριν λίγες μέρες το ρεπορτάζ μας έδινε ότι ο ΠΑΟΚ στον σπουδαίο Σέρβο έκανε την μεγαλύτερη πρόταση που είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του! Ήταν μία πρόταση κοντά στα πέντε εκατομμύρια για τρία χρόνια. Έδινε στον 31χρονο άσο τόσα πολλά εκατομμύρια μέχρι τα 34 του! Τελικά ο Ζίβκοβιτς έκλεισε για τέσσερα χρόνια, με πολλά-πολλά περισσότερα χρήματα, κοντά στα εφτά εκατομμύρια!

Αλήθεια τώρα; Πίστευε κανείς ότι σε αυτή τη χρονιά και με όσα έχουν γίνει, υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να μην κρατήσει αυτόν τον σπουδαίο ηγέτη; Τον κορυφαίο μεσοεπιθετικό στη χώρα, τον ποδοσφαιριστή που με την παρουσία του εδώ στον ΠΑΟΚ έφθασε να γίνει και αρχηγός στην εθνική Σερβίας! Τον παίκτη που πάντα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, την προσωποποίηση της νίκης για τον Δικέφαλο!

Όλος ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη την ευχάριστη είδηση και να περιμένει και άλλες πολύ σύντομα. Η ομάδα δίνει τεράστια μάχη χωρίς δέκα παίκτες εδώ και μεγάλο διάστημα. Μία ομάδα που φυσικά δυσκολεύεται και περνάει τις αναμενόμενες δυσκολίες οι οποίες όμως σιγά-σιγά τη δυναμώνουν, την ατσαλώνουν για τώρα και τη συνέχεια. Ό τι και αν γίνει απόψε στο Καραϊσκάκης, απέναντι στον… αγαπημένο αντίπαλο του Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ θα τον βρει τον δρόμο του, ΑΡΚΕΙ αυτό να το θέλουν ΟΛΟΙ. Αρκεί να έχουν όλοι τον ίδιο στόχο…

Ο ΠΑΟΚ του «Γ. Καραϊσκάκης»

Χωρίς τον Μεϊτέ και τον Ντεσπόντοφ από πέρσι…

Χωρίς τον Παβλένκα και τον Τάχα Άλι εδώ και καιρό…

Χωρίς τους φορμαρισμένους – όσο έπαιζαν- Πέλκα και Μιχαηλίδη

Χωρίς τους σπουδαίους Τάισον και Κένι εδώ και λίγες μέρες…

Εντάξει… Θα το αντέξει η ομάδα που ετοιμάστηκε και έχει λύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα που μπαίνουν αναφορικά με την ενδεκάδα. Θα τα δούμε το βράδυ στο Φάληρο, αν και οι αγώνες δεν κρίνονται μόνο στους πρώτους έντεκα. Σχέδιο χρειάζεται, πίστη ακόμη και όταν υποφέρεις (δεν γίνεται να μην υποφέρεις στο Καραϊσκάκη… ) και επιμονή στο αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να σε «πνίξει» στο ξεκίνημα και αλίμονο να του δώσεις την ευκαιρία με built up στα πρώτα λεπτά. Καλή ομάδα, από μονάδες όμως λίγοι είναι πολύ φορμαρισμένοι. Εντιαγέ και Μπάνζα ο Ολυμπιακός δεν έχει!

Από εκεί και πέρα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει με τερματοφύλακα που πρώτη φορά θα δοκιμαστεί τόσο πολύ! Δεξιά θα είναι κάποιος που δεν τον έχουμε δει τόσο έντονα. Αριστερά στα χαφ ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παραταχθεί με τέτοιο τρόπο που θα στηρίζει την φορμαρισμένη του επίθεση. Έχει και αλλαγές το ματς. Όλα για όλα από τον ΠΑΟΚ που μπορεί και πάλι με τον Ολυμπιακό να πάρει κάτι περισσότερο από βαθμό ή βαθμούς. Τόνωση για τη συνέχεια!

Η χρονιά ήταν και είναι δύσκολη, έτσι θα παραμείνει και μετά το Καραϊσκάκη, ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει…

Ο Οσμάν το 2026

Εντάξει λοιπόν… Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ εν έτη 2026 έκανε μία ιστορική μεταγραφή και ο αθλητής θα χάσει το 1/3 της πρώτης σεζόν του. ΟΚ! Το έχουμε καταλάβει ότι το 26 είναι καταραμένο. Το έχουμε εμπεδώσει ρε… Το έχουμε γράψει εδώ και καιρό. Δεν μας επηρεάζει πλέον τίποτα. Η χολή έσπασε. Χάσαμε ανθρώπους μέσα σε αυτή την… χρονιά. Όλα τα άλλα τα αντέχουμε…

Μέχρι τώρα ο Δικέφαλος έδειχνε στημένος να παίζει για τον τεράστιο Όσμαν. Ήταν ολοφάνερο ότι υποσυνείδητα όλοι περίμεναν από εκείνον τις πολλές πρωτοβουλίες και ευτυχώς στην πορεία ο Ταϊρί πλαισίωσε αυτή την προσπάθεια με τις μεγάλες αποφάσεις στο τέλος.

Το είπα και το πιστεύω: Όλοι θα κάνουν ένα βήμα μπροστά και θα ανεβάσουν την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί τώρα να χάσει ένα μέρος της δυναμικής του, θα χάσει και αγώνες. Δεν τρέχει τίποτα… Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στον άσο εκτός αν τώρα με τις νέες συνθήκες ο πρωταγωνιστής με την μπάλα Χάτζινς, κριθεί καταλληλότερος. Χθες ο Τρινκέρι έδειξε αγανακτισμένος με τις μεταγραφικές φήμες: « Δεν ισχύει ούτε το 5% από όσα γράφονται», είπε και έδωσε μια άλλη κακή διάσταση που γνωρίζουν όλοι στα αποδυτήρια μίας ομάδας. Πρέπει κι αυτά να τα σκεφτόμαστε πριν αφήσουμε τις φήμες να δημιουργούν εντυπώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ένας καλύτερος ΠΑΟΚ θα περιμένει το 2027 τον Όσμαν και εκεί θα τα διεκδικήσει όλα…