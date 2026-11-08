Ολυμπιακός: Οι τρεις προειδοποιητικές «βολές» του ΠΑΟΚ μέσα σε 13 μήνες!

Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr με πρόσφατα παραδείγματα τους λόγους που στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμη μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ (8/11, 21:00 - Live από το Gazzetta), γνωρίζοντας ότι η αποψινή αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Και δεν είναι μόνο η ποιότητα του αντιπάλου ή η ιδιαιτερότητα μιας αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες που επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Υπάρχουν τρεις πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις από το πρόσφατο παρελθόν, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στο μυαλό των «ερυθρόλευκων». Τρεις ιστορίες που αποδεικνύουν ότι ο ΠΑΟΚ σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, έχει τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τον ίδιο.

1. Το 0/5 που αποτελεί έξτρα κίνητρο

Πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι ασφαλώς ένα στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ο Ολυμπιακός μετρά δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες στις πέντε τελευταίες συναντήσεις του με τον Δικέφαλο, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ανεξαρτήτως έδρας. Συγκεκριμένα, ηττήθηκε με 1-2 στην Τούμπα στις 5 Οκτωβρίου 2025, με 0-2 στο Καραϊσκάκη στις 14 Ιανουαρίου 2026 και με 1-3 στην Τούμπα στις 3 Μαΐου 2026. Παράλληλα, έφερε 0-0 στο Φάληρο στις 8 Μαρτίου και 1-1 στις 10 Μαΐου.

Πρόκειται για μια παράδοση που ασφαλώς δεν κολακεύει τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να θέλουν να την αλλάξουν. Το 0/5 αποτελεί από μόνο του ένα ισχυρό κίνητρο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι ο συγκεκριμένος αντίπαλος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για τον Ολυμπιακό. Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι να μπουν οι «ερυθρόλευκοι» στο γήπεδο με το βάρος των προηγούμενων αποτελεσμάτων, αλλά με τη διάθεση να δώσουν τέλος σε αυτήν την αρνητική σειρά.

2. Το μάθημα του περσινού 0-0 και οι επτά απουσίες του ΠΑΟΚ

Το δεύτερο καμπανάκι χτυπά από την αναμέτρηση της 8ης Μαρτίου 2026 στο Καραϊσκάκη. Εκείνο το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε έναν ΠΑΟΚ με επτά βασικούς ποδοσφαιριστές εκτός ενδεκάδας. Οι συνθήκες έμοιαζαν ευνοϊκές για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές απουσίες του αντιπάλου τους. Ωστόσο, το τελικό 0-0 αποτύπωσε μια διαφορετική πραγματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ άντεξε στην πίεση, διατήρησε την αμυντική του συνοχή και κατάφερε να φύγει από τον Πειραιά με έναν πολύτιμο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 τελικές προσπάθειες, έναντι μόλις 5 των φιλοξενούμενων, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μάλιστα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάστηκε στη διάρκεια του αγώνα να επιστρατεύσει από τον πάγκο ακόμη και τους Τάισον και Κωνσταντέλια, ενώ ο Ζίβκοβιτς είχε τραυματιστεί στην προθέρμανση!

Αυτό είναι ίσως το πιο χρήσιμο μάθημα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης. Οι σημερινές απουσίες του ΠΑΟΚ, όσο σημαντικές κι αν είναι, δεν αποτελούν εγγύηση για τον Ολυμπιακό. Σε ένα ντέρμπι μετράει η συνολική λειτουργία, η συγκέντρωση και η ικανότητα να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες σου. Και τον περασμένο Μάρτιο οι Πειραιώτες διαπίστωσαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η υπεροχή στις τελικές προσπάθειες δεν αρκεί από μόνη της.

3. Το πάθημα της Τούμπας και η αντίδραση που ακολούθησε

Η τρίτη παρατήρηση αφορά την αναμέτρηση της 5ης Οκτωβρίου 2025. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε τότε στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει έναν ΠΑΟΚ που δεν βρισκόταν στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση. Ο Δικέφαλος είχε συμπληρώσει πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεχόταν έντονη πίεση και η θέση του στον πάγκο δεν θεωρούνταν δεδομένη. Το κλίμα γύρω από την ομάδα ήταν βαρύ και η ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα επιτακτική.

Ο Ολυμπιακός μάλιστα κατάφερε να προηγηθεί με τον Τσικίνιο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να φύγει με τη νίκη από την Τούμπα. Τελικά, όμως, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, ανέτρεψε το σκορ με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς και επικράτησε με 2-1. Εκείνο το αποτέλεσμα αποδείχθηκε σημείο καμπής για τους Θεσσαλονικείς. Για περίπου δύο μήνες ο ΠΑΟΚ πήρε μπρος για τα καλά, βρήκε ρυθμό, αυτοπεποίθηση και αποτελέσματα, αφήνοντας πίσω του την προηγούμενη αγωνιστική κρίση.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: ένας αντίπαλος που βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο όπως είναι απόψε ο ΠΑΟΚ, μπορεί να βρει σε ένα ντέρμπι την αφορμή για να αλλάξει την πορεία του. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την αποψινή αναμέτρηση ως εφαλτήριο για τη δική του αγωνιστική επανεκκίνηση.

Χωρίς περιθώρια για εφησυχασμό

Οι τρεις παραπάνω ιστορίες συνθέτουν ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα για τον Ολυμπιακό. Η αρνητική παράδοση των πέντε αγώνων, το 0-0 στο Καραϊσκάκη απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ με σημαντικές απουσίες και η ανατροπή στην Τούμπα, όταν οι Θεσσαλονικείς βρίσκονταν σε περίοδο κρίσης, είναι τρία διαφορετικά παραδείγματα με κοινό παρονομαστή. Ότι ο Δικέφαλος δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που τον συνοδεύουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ασφαλώς τους δικούς τους στόχους και τη δική τους αγωνιστική δυναμική, όμως θα χρειαστούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ένταση, υπομονή, σωστές αποφάσεις και αποτελεσματικότητα. Το αποψινό ντέρμπι δεν θα κριθεί από τις απουσίες, τις προηγούμενες εμφανίσεις ή τη βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Θα κριθεί από όσα θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Και το πρόσφατο παρελθόν έχει ήδη φροντίσει να στείλει στον Ολυμπιακό τρεις πολύ δυνατές προειδοποιήσεις.