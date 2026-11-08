Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το φαβορί για νίκη από το Football Meets Data
Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη φετινή Superleague διεξάγεται απόψε (8/11, 21:00, Live στο Gazzetta) στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ.
Με μοναδικό στόχο τη νίκη και την παραμονή στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αμφότερες οι ομάδες θα τα δώσουν όλα στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Εκτός αν μίλαμε για... πιθανότητες.
Αυτό διότι σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Ερυθρόλευκοι είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες για τη νίκη, αφού τους δίνεται ένα 55% για τον «άσο». Αντίστοιχα, στον Δικέφαλο του Βορρά ο υπερυπολογιστής δίνει 22% ώστε να φύγει με το διπλό, ενώ ένα 23% συγκεντρώνει το ενδεχόμενο ισοπαλίας.
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