Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιστρέφει στο Καραϊσκάκης με 18 συμμετοχές σε γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό και την ψυχολογία στα ύψη μετά τη συμφωνία για νέο συμβόλαιο 4+1 ετών.

Οκτώ γκολ, δέκα ασίστ και μια θέση στην κορυφή της ιστορικής λίστας των σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό! Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει μετατρέψει τα ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» σε προσωπική του υπόθεση και επιστρέφει απόψε (8/11) στο Καραϊσκάκης με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας μόλις συμφωνήσει για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον «Δικέφαλο» για τα επόμενα 4+1 χρόνια.

Ο Σέρβος αρχηγός έχει άμεση συμμετοχή σε 18 γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους αριθμούς να αποτυπώνουν την επιρροή του στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Super League, τα οκτώ τέρματά του τον έχουν φέρει μόνο πρώτο στην ιστορία των σκόρερ του «Δικεφάλου» απέναντι στους Πειραιώτες για το πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τους Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και Γιώργο Σκαρτάδο, που είχαν από επτά.

Τα οκτώ γκολ του Ζίβκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό

Ημερομηνία Αγώνας Γκολ 18/04/2021 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 2 05/11/2023 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-4 1 12/05/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 1 04/05/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 2 05/10/2025 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 1 03/05/2026 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 1 Σύνολο 8

Η συμφωνία που εκτόξευσε την ψυχολογία του

Ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει στο αποψινό ντέρμπι έχοντας έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται ιδιαίτερα καλά. Η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για τις υπογραφές.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ξεχωριστή σημασία για τον 30χρονο αρχηγό, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το πρόσωπό του και τον ηγετικό ρόλο που του επιφυλάσσει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ιβάν Σαββίδης ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση, μεταφέροντας στον Σέρβο την επιθυμία του να παραμείνει για πολλά χρόνια στην Τούμπα και να αποτελέσει βασικό πρόσωπο στη μετάβαση του ΠΑΟΚ, με στόχο την κατάκτηση τίτλων και την επίτευξη υψηλών στόχων. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος γνωρίζει ότι ο σύλλογος τον υπολογίζει ως έναν από τους ηγέτες της επόμενης ημέρας.

Το απρόοπτο στο περσινό 0-0

Η τελευταία επίσκεψή του στο Καραϊσκάκης για την κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος συνοδεύτηκε από μια μεγάλη ατυχία. Στις 8 Μαρτίου 2026, ο Ζίβκοβιτς είχε επιλεγεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως δεν κατάφερε καν να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Στη διάρκεια της προθέρμανσης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τένοντα του αστραγάλου, αποχώρησε για τα αποδυτήρια και, παρά την προσπάθεια που έγινε να αγωνιστεί, τέθηκε εκτός ενδεκάδας. Τη θέση του πήρε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον «Δικέφαλο» να αποσπά τελικά ισοπαλία 0-0.

Ο τραυματισμός αποδείχθηκε σοβαρότερος απ' όσο αρχικά εκτιμήθηκε, κρατώντας τον Σέρβο μακριά από την αγωνιστική δράση για περίπου ενάμιση μήνα. Ένα σπάνιο για τα δικά του δεδομένα διάστημα απουσίας, καθώς ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή.

Από εκείνο το βράδυ του Μαρτίου μέχρι τη σημερινή επιστροφή στο Φάληρο έχουν αλλάξει αρκετά. Ο Ζίβκοβιτς έχει πλέον στα χέρια του μια συμφωνία που τον συνδέει με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια και μπροστά του έναν αντίπαλο απέναντι στον οποίο έχει δημιουργήσει τη δική του, εντυπωσιακή παράδοση.

Με οκτώ γκολ, δέκα ασίστ και την πρώτη θέση στην ιστορική λίστα των σκόρερ του «Δικεφάλου» κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Σέρβος αρχηγός επιστρέφει στο Καραϊσκάκης με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.